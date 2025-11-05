Costas adjudica las obras de protección de los taludes de Razo por 1,3 millones

Taludes de Razo, donde actuará Costa en los próximos meses Mar Casal

La Dirección General de Costas y Mar adjudicó este miércoles las obras de protección de los taludes de la playa carballesa de Razo. Como se adelantó en estas mismas páginas hace unas semanas, la empresa que se encargará de los trabajos es la noiesa Oys Noroeste, por poco más 1,3 millones de euros. Fue la única oferta que se presentó a la licitación del contrato, por lo que el proceso para adjudicar la obra tardó poco más de dos meses, a los que habrá que sumar otros quince días de plazo legal para la formalización del contrato.

Pero más allá de la celeridad en la contratación, otra cuestión distinta es cuándo podrá empezar la obra –que tendrá una duración de seis meses– y si será posible llevarla a cabo cuando empieza el invierno, teniendo en cuenta que ya se están haciendo notar las primeras borrascas y fenómenos costeros que erosionan los taludes. Y es que una parte importante de las obras previstas por Costas pasa por actuar en los propios taludes.

En los puntos donde la erosión es más severa, se reforzarán las tablestacas de madera existentes con una escollera de vertido y relleno de arena, lo que permitirá una mejor fijación de la vegetación y reducirá la vulnerabilidad del terreno. También se suavizarán las pendientes de los taludes para mejorar su estabilidad.

Más allá de la actuación de contención en los propios taludes, gran parte de los trabajos previstos buscarán quitar presión a los mismos.

Reducción del tráfico

En concreto, en la zona que va desde el acceso de la playa hasta las inmediaciones del Náutico de Razo, además de eliminar la línea de aparcamientos del margen derecho –el que está más pegado a la playa–, se desplazar la senda peatonal de madera ocupando la zona actual de uno de los carriles de circulación, lo que implicará la reorganización del tráfico, habilitando solo el tráfico unidireccional, en dirección oeste, y reduciendo notablemente el paso de vehículos.

Un poco más adelante, se retranqueará la carretera de la costa con el fin de que las medidas de contención no generen la reducción del ancho mínimo o franja seca de la playa y se reconstruirá un muro de escollera que actualmente se encuentra como protección y sostenimiento de talud a lo largo de todo el borde litoral de esta zona. A partir de la zona del chiringuito se reforzarán los muros de escollera existentes en los accesos a la playa y se eliminarán también los aparcamientos.

Por último, en la zona más alejada del núcleo que se considera virgen, solo se retranqueará el vial permitiendo que el proceso natural de erosión continúe sin intervención directa, dado que no compromete infraestructuras críticas. Además, se reorganizarán las sendas peatonales existentes para minimizar el impacto ambiental y mejorar la accesibilidad. También se rehabilitarán las pasarelas de madera que actualmente están en mal estado, ampliando su anchura hasta tres metros en algunos tramos.

El proyecto también incluye la canalización de las aguas de escorrentía para evitar que sigan contribuyendo a la erosión de los taludes. Actualmente, la falta de un sistema adecuado de drenaje provoca la formación de cárcavas en el terreno, debilitando aún más la estructura del borde costero.