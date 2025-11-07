Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Recogida solidaria del Banco de Alimentos Rías Altas en supermercados de Carballo

Continuará este sábado

Redacción
07/11/2025 20:35
Voluntarios del Banco de Alimentos, este viernes en el Lidl
Voluntarios del Banco de Alimentos, este viernes en el Lidl
Mar Casal

El Banco de Alimentos Rías Altas tiene en marcha la Gran Recogida que, impulsada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), lleva a cabo cada año por estas fechas y que se produce en la antesala de la campaña navideña. En Carballo comenzó este viernes en tres supermercados –Gadis de la avenida de Razo, Lidl y Familia–, donde continuará a lo largo del día del sábado en horario de mañana y tarde. 

En el Lidl había dos voluntarios en la recogida de los alimentos donados por los clientes. El Banco de Alimentos Rías Altas valora la ayuda de los voluntarios, que tan solo necesitan dos horas libres para echar una mano. 

Esta iniciativa se enmarca en la operación kilo/litro en la que se recogen productos principalmente no perecederos, como conservas, leche, galletas, pasta o aceite, entre otros. No obstante, hay varias formas de colaborar. Se puede hacer a través de donaciones económicas en línea de caja que se destina íntegramente a la compra de alimentos en función de las necesidades específicas que surgen a lo largo del año o con la donación física de alimentos en los espacios habilitados para ello en los supermercados. 

Te puede interesar

Frank Uwumiro, con la camiseta del Bergan

Frank Uwumiro se une a la ofensiva del Bergantiños
Redacción
Esther F, Carrodeguas

A gordofobia chega a Muxía co exitoso monólogo de Esther F. Carrodeguas
Redacción
Schubarth-Elisa e Delfina

A Real Academia Galega ponlles o ramo ás Letras Galegas das cantareiras cun simposio en Muxía
Redacción
El ideal gallego

El Otoño Gastronómico llena de sabor un año más los alojamientos del rural gallego
Redacción