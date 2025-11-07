Recogida solidaria del Banco de Alimentos Rías Altas en supermercados de Carballo

Voluntarios del Banco de Alimentos, este viernes en el Lidl Mar Casal

El Banco de Alimentos Rías Altas tiene en marcha la Gran Recogida que, impulsada por la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), lleva a cabo cada año por estas fechas y que se produce en la antesala de la campaña navideña. En Carballo comenzó este viernes en tres supermercados –Gadis de la avenida de Razo, Lidl y Familia–, donde continuará a lo largo del día del sábado en horario de mañana y tarde.

En el Lidl había dos voluntarios en la recogida de los alimentos donados por los clientes. El Banco de Alimentos Rías Altas valora la ayuda de los voluntarios, que tan solo necesitan dos horas libres para echar una mano.

Esta iniciativa se enmarca en la operación kilo/litro en la que se recogen productos principalmente no perecederos, como conservas, leche, galletas, pasta o aceite, entre otros. No obstante, hay varias formas de colaborar. Se puede hacer a través de donaciones económicas en línea de caja que se destina íntegramente a la compra de alimentos en función de las necesidades específicas que surgen a lo largo del año o con la donación física de alimentos en los espacios habilitados para ello en los supermercados.