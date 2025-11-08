Axober celebra una exitosa jornada sobre sostenibilidad con proyección de futuro

Inauguración de las jornadas Raúl López

Las Escolas do Xardín Agra de Caldas de Carballo fueron escenario este sábado de la primera edición de ‘Bergantiños cero emisións’, jornada organizada por Axober y centrada en movilidad sostenible y las energías renovables. Tres el éxito de esta primera edición, la organización quiere dar continuidad de futuro a la cita, en la que también colaboran el Concello y la Diputación.

La jornada –en horario de mañana y tarde– combinó espacios de divulgación técnica, charlas especializadas y una muestra de vehículos de distintas marcas. Al acto inaugural acudieron el presidente de la entidad, Diego Iglesias; el alcalde carballés, Daniel Pérez; y el edil de Innovación, Iván Andrade.

Axober ha querido así abrir un espacio de diálogo sobre las alternativas disponibles en materia de transporte y consumo energético, así como sobre los avances tecnológicos que se están implantando en el ámbito empresarial y doméstico.

Expertos de diferentes entidades participaron en mesas redondas y conferencias analizando las oportunidades que ofrecen las energías renovables aplicadas al transporte. Entre los ponentes se encontraban profesionales de empresas del sector como Energal, Qwello, Diexfe Material Eléctrico y Velca. Asimismo, en la calle Desiderio Varela se habilitó una zona expositiva con vehículos de las marcas Toyota, Hyundai, Peugeot, Kia, Nissan, Renault y Skoda. Axober definió esta jornada como “un día para descubrir, aprender e avanzar cara un futuro máis limpo e eficiente”.