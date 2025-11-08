Mi cuenta

Carballo

Entregados los seis cheques-compra a los ganadores de la campaña de Samaín del CCA

Cada premiado percibe 50 euros 

Redacción
08/11/2025 17:27
El Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo hizo entrega el pasado viernes de los cheques-compra a los seis ganadores del sorteo de la campaña de Samaín ‘Truco ou trato?'. El acto se celebró en la tienda de moda infantil Teirón, en la calle Valle Inclán. 

Los premiados –Ana Belén García Tasende, Jessica Varela Abelenda, Sandra Brandón Varela, Noelia Canedo Rodríguez, Carlos Baldomir Sánchez y Sandra Tarrío Rodríguez— recibieron un cheque de 50 euros para gastar en los cerca de cien establecimientos asociados al CCA carballés. 

