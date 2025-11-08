Entregados los seis cheques-compra a los ganadores de la campaña de Samaín del CCA

Entrega de los cheques del CCA Cedida

El Centro Comercial Aberto (CCA) de Carballo hizo entrega el pasado viernes de los cheques-compra a los seis ganadores del sorteo de la campaña de Samaín ‘Truco ou trato?'. El acto se celebró en la tienda de moda infantil Teirón, en la calle Valle Inclán.

Los premiados –Ana Belén García Tasende, Jessica Varela Abelenda, Sandra Brandón Varela, Noelia Canedo Rodríguez, Carlos Baldomir Sánchez y Sandra Tarrío Rodríguez— recibieron un cheque de 50 euros para gastar en los cerca de cien establecimientos asociados al CCA carballés.