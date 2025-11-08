Una réplica de casi nueve metros de alto del antiguo depósito del agua será el juego central del parque infantil de O Chorís

Instalación de la nueva torre de juegos en O Chorís Cedida

Una réplica del antiguo depósito del agua con casi nueve metros de altura será el juego central del parque infantil de O Chorís, en Carballo, que se encuentra en fase de ampliación.

Esta semana comenzó la instalación del nuevo juego, situado a pocos metros de distancia del parque. El alcalde, Daniel Pérez, y los concejales Juan Seoane y Miguel Vales se acercaron al parque coincidiendo con la instalación de la torre, una operación que llamó también la atención de los vecinos, ya que fue necesaria una grúa de grandes dimensiones.

La torre tendrá una capacidad mínima de 28 usuarios de forma simultánea, que dispondrán de elementos de trepa, escalada, reunión, paneles lúdicos, etcétera. La torre cuenta con varios niveles y en cada uno hay juegos diferentes. Así, en la planta baja habrá rocódromo, plataformas de escalada colgadas de cuerdas, engranajes giratorios y panel laberíntico, también giratorio.

Desde las plantas más saltas saldrán dos toboganes tubulares de acero, uno de 4,8 metros de altura y otro, de 6,8 metros. Además, los pilares del juego contarán con iluminación LED, lo que permitirá su uso hasta la noche y destacará su carácter monumental.

Esta torre no será el único juego nuevo en la ampliación del parque de O Chorís. Habrá un juego de balancín con capacidad para cuatro usuarios de 4 a 14 años; una plataforma de equilibrio y balanceo para mayores de 6 años; un conjunto modular con tres plataformas y accesorios, con tobogán, red de trepa central, rocódromo de trepa y barra de bomberos, con capacidad para 18 usuarios de 4 a 12 años; otro juego múltiple para un máximo de cinco niños de 4 a 14 años; y un bambán tipo nido, para un máximo de cinco usuarios de 2 a 8 años. En total, estos juegos permitirán que estén jugando al mismo tiempo un mínimo de 60 niños, que se sumarán a los de la otra zona del parque.