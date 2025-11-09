Carballo inicia las sesiones de trabajo para decidir el uso del nuevo auditorio cultural

Imagen de los terrenos en los que irá el nuevo equipamiento cultural Cedida

La construcción de un nuevo auditorio cultural en la zona de A Braña es el proyecto estrella que Carballo tiene previsto llevar a cabo con los fondos europeos Edil. El Concello iniciaba el pasado mes de septiembre una consulta popular para conocer las necesidades culturales que podría cubrir el nuevo auditorio. Ahora, convoca dos sesiones de trabajo con entidades, empresas, artistas, profesionales del ámbito de la cultura y personas interesadas en esta iniciativa, con el objetivo de priorizar el uso del futuro equipamiento.

Así, este lunes se llevará a cabo una sesión dirigida principalmente a entidades (asociaciones, empresas, etcétera). el martes habrá otra sesión dirigida a personas a título particular (artistas, investigadoras, actividades o ciudadanía en general). Ambas citas serán en el Fórum Carballo a las 19.00 horas.

Desde el Concello explican que, después de realizar un cuestionario en línea sobre las necesidades y valoración de los equipamientos y la cultura de Carballo, en estas reuniones se entrará más en detalle sobre los usos de los espacios existentes y sobre el nuevo equipamiento municipal. Para asistir a ambas sesiones es preciso cubrir un formulario disponible en la web municipal de Carballo.