Entregados los premios del concurso de teatro leído ‘Xosé Manuel Eirís’ en una gran gala

Los ganadores posan al final de la gala Raúl López

El Pazo da Cultura de Carballo acogió este domingo la gala de entrega de los premios del 24º Concurso Escolar de Teatro Lido ‘Xosé Manuel Eirís’, con lo que el FIOT puso el broche final a una exitosa edición.

Los seis grupos finalistas volvieron a interpretar sus piezas teatrales para decidir a los ganadores. El acto fue presentado por Brais das Hortas, quien también amenizó el evento con un espectáculo familiar.

El primer premio en la categoría de Infantil y Primaria, dotado con 200 euros, recayó en el grupo Xoaniña, del CEIP A Canosa-Rus, con la obra ‘Arden os montes’. El segundo premio de la categoría (150 euros) fue para Os Cristinatreiros, del CEIP A Cristina, con ‘Medo me dá’. Hubo también un accésit de 75 euros para Os Chimpíns, del CPR Artai, con ‘Axudando ao bosque’.

En la categoría de ESO y Bachillerato, el grupo Invisibles del IES Monte Neme se llevó el triunfo y 200 euros con la obra ‘Icaras’. El segundo premio (150 euros) fue para Equipo Antimeta, del IES Eduardo Pondal, con la obra ‘O interrogatorio’. El accésit, de 75 euros, recayó en Os toxos, del IES Monte Neme, con ‘Hai un punto que me doe’.

En total se repartieron 850 euros en premios. El certamen contó de nuevo con la colaboración de Radio Nordés Cadena Ser y con la aportación económica de Librería Brañas para los seis premios, con importes destinados a libros y material didáctico. Al final, todos los participantes y sus familias disfrutaron de una chocolatada.