Ferias en Carballo y Cee con alubias, grelos y castañas como productos destacados para la temporada otoñal

Venta de verduras en la feria de Carballo M. N.

Carballo y Cee celebraron sus primeras ferias dominicales del mes de noviembre, en las que los productos típicos de otoño fueron los más demandados por el consumidor. Frutos como la castaña, que se encuentra en plena temporada, junto con los ingredientes para los platos de cuchara, como alubias, grelos o nabizas, también despuntaron.

En Carballo el ferial comenzó flojo, desde las diez de la mañana en la Praza do Concello. Sin embargo, fue mejorando a partir de las once, en el área donde se concentran el sector de huerta y alimentación.

Las castañas, en este tiempo de celebración de magostos, cotizaban entre uno y seis euros el kilo. Otro producto de otoño destacado en la feria de Carballo fueron las nueces, que se vendían entre 3 y 6 euros el kilo.

En lo que respecta a las manzanas, la reineta, tabardilla y golden se despachaba desde uno a 2,5 euros el kilo. Además, es época de consumo de platos de cuchara. Aquí el protagonismo es para las alubias, cuyo coste oscilaba, en función de tamaño y modalidad, entre los 7 y los 12 euros el kilo. No faltan nunca las patatas en los feriales de la zona. En Carballo mantienen los precios, entre los 0,80 y 1,70 euros el kilo, llegando en algunos casos las denominadas ‘finas’ a los 2,50 euros. Entre otros productos de interés, imprescindibles para los caldos y cocidos, los grelos cotizaban a 2,50 euros, en tanto que las nabizas iban a dos euros; los manojos de xenos de repollo se vendían entre un euro y 1,50; repollos a 2.5 por kilo, similar a la coliflor.

En el mercadillo del barrio carballés de A Milagrosa el ambiente se concentró entre las 9.30 y las 13.30 horas.

Por su parte, Cee vivió un destacado domingo feriado. En la zona de O Recheo se instalaron unos setenta puestos ambulantes, según informaron fuentes policiales. Destacaron los puestos de textil, calzado, bisutería, deportes, y algo de alimentación y cosecheros. La afluencia de visitantes fue notable a partir de las 10 horas y hasta las 14 horas, si bien hacia el final se encapotó el cielo y la lluvia hizo acto de presencia.