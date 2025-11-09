La fibra óptica, una de las principales demandas vecinales en Aldemunde

Reunión del consello parroquial de Aldemunde Cedida

Carballo inició en días pasados una nueva ronda de sus ‘consellos parroquiais’, la primera tras el relevo en la alcaldía. Como siempre, estas rondas se llevan a cabo por orden alfabético, por lo que se comenzó por Aldemunde. Junto a una nutrida representación vecinal, participaron en la sesión el alcalde, Daniel Pérez; los concejales Luis Lamas y Ramón Varela, que se estrenó como responsable del área de Participación Veciñal; y representantes de los tres grupos políticos de la corporación.

El regidor hizo un repaso de las propuestas presentadas en el consello anterior, la mayor parte de las cuales ya están ejecutadas o en marcha. Los vecinos valoraron muy positivamente la incorporación de Aldemunde al programa de ejercicio físico para mayores, así como a las actividades enmarcadas en el programa Remocea. En cuanto a la demanda vecinal más cuantiosa, la pavimentación del núcleo de Aldemunde de Arriba, será una realidad en corto plazo. El proyecto está incluido en el POS+ Complementario con un presupuesto de 212.535,42 euros y está previsto iniciar este mismo año el proceso de licitación, para que las obras puedan ejecutarse en 2026, según informa el Concello.

La actuación consistirá en la instalación de canalizaciones de saneamiento y aguas pluviales, la pavimentación del callejero del núcleo en una superficie de tres mil metros cuadrados, señalización horizontal y vertical, colocación de mobiliario urbano y ajardinamiento.

También se plantearon nuevas demandas por parte de los vecinos, como la fibra óptica, de la que carecen varios lugares. Desde el Concello ya se realizó una petición a la compañía que presta el servicio, pero ante la falta de respuesta se volverá a insistir.

Otra petición es la canalización de las aguas da Barreira y de la carretera general, para lo que se pedirá la colaboración de los propietarios de los montes.

Luis Lamas informó al finalizar la sesión de que está en marcha el proceso de consecución de los terrenos necesarios para intervenir en el yacimiento arqueológico de Pedra Moura de Aldemunde, incluido en el Parque do Megalitismo da Costa da Morte.

El próximo consello será en Ardaña el jueves 13 a las 20.00 horas.