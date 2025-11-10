Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

La Xunta autoriza la adjudicación de la redacción del proyecto de las viviendas públicas de Carballo

Los 73 pisos se construirán en la parcela de la  rúa Médico JM Lado cedida por el Concello 

Redacción
10/11/2025 22:35
Un momento de la reunión que celebró el Consello de Administración de Vipugal
Un momento de la reunión que celebró el Consello de Administración de Vipugal
Cedida

La conselleira de Vivienda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, presidió este lunes una nueva reunión del Consello de Administración da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia (Vipugal) en la que se autorizó la adjudicación de los contratos de redacción de proyecto y dirección de obra para la construcción de 378 nuevas viviendas de promoción pública (VPP) en los ayuntamientos de Lugo, Ferrol, Ames y Carballo. 

Por lo que a la capital carballesa se refiere, en la reunión se dio cuenta de la próxima adjudicación a la firma AM2-RYR UTE del contrato de servicio de redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de obra para la construcción de 73 viviendas de promoción pública en la parcela situada en la rúa Médico JM Lado, 18-N2-20. 

El importe de la adjudicación será de 429.550 euros. Para la redacción del proyecto, los arquitectos que se hagan con el contrato deberán basarse en las mismas condiciones técnicas fijadas por la Xunta para todas las viviendas públicas que se están desarrollando en Galicia. 

Así, las viviendas tendrán una superficie útil máxima de entre 55 metros cuadrados (en los casos de inmuebles de un dormitorio) a 90 metros cuadrados, para pisos de cuatro dormitorios.

