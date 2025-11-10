Los juzgados de Carballo y Corcubión acumulan casi 7.500 casos sin resolver

Sede de los juzgados de Carballo Archivo

Los juzgados de Carballo y Corcubión tienen pendiente de resolución cerca de 7.500 asuntos. Así se refleja en las estadísticas del segundo trimestre del año publicadas por el Consejo General del Poder Judicial, en las que ambos partidos judiciales destacan como los más saturados de toda la provincia de A Coruña.

La situación es especialmente preocupante en los juzgados de Carballo, que tienen la tasa de congestión más alta entre los partidos coruñeses, con 5,5, casi un 15% más que hace un año. Lo peor del caso de los juzgados carballeses es que, pese a que el ritmo de resolución de asuntos aumentó cerca de un 37%, con una docena de casos resueltos cada día, esto no es suficiente para reducir la saturación de las salas.

La sala de lo civil es la más saturada, con una tasa de 7,22, que se eleva hasta 9 en el caso del juzgado de violencia contra la mujer. Esta tasa se traduce en que las personas que han iniciado procedimientos civiles en la sede judicial carballesa, como por ejemplo demandas por impagos, llevan esperando más de un año ya no solo por una sentencia, sino para ser citados a juicio oral.

En la jurisdicción penal, los números son un poco mejores, con una tasa de congestión de 3,49 en el juzgado de primera instancia y de 3,12 en el de violencia contra la mujer.

Pare entender este panorama hay que tener en cuenta dos datos clave. Durante el segundo trimestre se ingresaron 1.012 nuevos asuntos, mientras que se resolvieron 1.069, cifra que explica el aumento del ritmo de resolución, pero también muestra que la salida de expedientes todavía resulta insuficiente para reducir la pendencia global. Así, los procedimientos acumulados en Carballo al cierre del periodo alcanzaron los 4.865 asuntos, entre jurisdicción civil y penal.

En Corcubión la situación es similar, aunque con un volumen total menor que el caso carballés. Los juzgados tienen 2.569 asuntos en trámite al cierre del trimestre. La tasa de congestión global es de 5,27, la segunda más elevada de la provincia. La jurisdicción civil registra un atasco significativo, con 1.618 asuntos en tramitación, mientras que en la penal son 951.

En conjunto, la pendencia en Corcubión descendió ligeramente respecto al mismo periodo del año anterior, aunque no lo suficiente como para producir un cambio relevante en los tiempos de espera.

A la cabeza de la provincia

Las cifras sitúan a ambos partidos judiciales en el área alta de saturación en A Coruña. Solo Betanzos presenta un nivel similar, con una tasa global de 4,12 y 5.429 asuntos pendientes. Muy por debajo se sitúan otros juzgados como Muros (3,34 y 862 casos en tramitación), Negreira (3,10 y 1.143), Noia (3,24 y 1.486) u Ortigueira (4,05 y 860). Ribeira acumula 3.891 expedientes y una tasa de congestión de 3,34.

El partido judicial de A Coruña concentra el mayor volumen absoluto, con 29.765 asuntos en trámite, pero su tasa de congestión, situada en 3,31, es inferior a la de Carballo y Corcubión. En Santiago, donde se acumulan 11.339 procedimientos, la tasa se reduce a 3,19, una de las más bajas entre los grandes órganos. En Padrón (3,61 y 1.510 asuntos) la situación también resulta más contenida, mientras que Ferrol registra 7.460 expedientes y una tasa de 3,09.

En Carballo, el balance trimestral revela además una evolución muy dispar entre jurisdicciones. En civil, los asuntos ingresados se redujeron, pero la pendencia creció casi un 5%, lo que indica que los ritmos de entrada y salida continúan desequilibrados. En penal ocurre lo contrario: se resolvieron más asuntos de los que entraron, pero esta mejoría no basta para compensar el volumen acumulado. La pendencia total se incrementó un 18,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

En Corcubión, la tasa de resolución mejoró, con un crecimiento del 30 por ciento. No obstante, el mantenimiento de los niveles de congestión muestra que la mejora se produce sobre un punto de partida muy elevado y que, pese a los esfuerzos, las cargas de trabajo continúan muy por encima de la capacidad operativa de los órganos. La distancia entre ambos partidos judiciales y el resto de la provincia resulta especialmente evidente si se comparan tiempos de respuesta. En Carballo, la tasa de pendencia en civil —6,22— duplica la de la mayoría de juzgados de la provincia, donde se sitúa por debajo de 3 en la mayor parte de los órganos.

Situación similar se reproduce en Corcubión, donde la tasa es de 4,30, también por encima de la media. En conjunto, los datos del segundo trimestre confirman la persistencia de graves problemas estructurales en los dos partidos judiciales, que soportan elevados volúmenes de casos sin resolver y tiempos de espera muy prolongados, especialmente en aquellos procedimientos vinculados a la jurisdicción civil y violencia contra la mujer. Estas cifras mantienen en vigor las peticiones del refuerzo judicial para la Costa da Morte.