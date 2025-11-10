Propietarios del polígono carballés quieren reunirse con la nueva directora de la AXI

Vista de la rotonda de acceso al polígono desde la AC-552 EC

La Comunidad de Propietarios del Polígono de Carballo ha solicitado un encuentro con la nueva directora de la Agencia Gallega de Infraestructuras (AXI), María Deza, para tratar el estado de la circunvalación de Carballo y abrir un canal de comunicación directo y permanente con la agencia.

El reciente nombramiento de Deza, aprobado en octubre, ofrece una oportunidad para reactivar el diálogo institucional y transmitir la urgencia de esta infraestructura, que conectará directamente el polígono con las carreteras de Ordes (AC-413) y Santiago (DP-1914).

La vía es una actuación estratégica para las empresas del área de Bértoa, ya que canalizará el tráfico pesado evitando el paso por el núcleo urbano.

El proyecto superó la evaluación ambiental en abril y recibió la aprobación provisional del trazado en julio.

La Comunidad de Propietarios considera que ha llegado el momento de acelerar los plazos y avanzar hacia la licitación, teniendo en cuenta que la ampliación del polígono, prevista para 2028, incrementará los flujos de tráfico si no existe una conexión directa con Ordes y Santiago.

La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) también respaldó esta demanda, incluyendo la circunvalación de Carballo en su Informe de necesidades en materia de infraestructuras como una de las actuaciones prioritarias para la vertebración interna de Galicia.

Los propietarios se muestran dispuestos a colaborar con la AXI y la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas para impulsar esta obra clave para el desarrollo económico y territorial de Carballo y la Costa da Morte.