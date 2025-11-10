Reunión con las entidades para definir los usos del futuro espacio cultural de Carballo

Encuentro en el Fórum con las entidades para definir los usos del auditorio Mar Casal

El Concello de Carballo celebró este lunes la primera de las reuniones previstas para definir los usos que tendrá el nuevo espacio cultural que se construirá en la zona de A Braña con fondos europeos.

El Fórum Carballo acogió durante la tarde el encuentro destinado a las entidades (asociaciones, empresas, etcétera), en el que participaron una decena de personas. Este martes habrá otra sesión dirigida a personas a título particular (artistas, investigadoras, actividades o ciudadanía en general), también en el Fórum a las 19 horas.

Desde el Concello explican que, después de realizar un cuestionario en línea sobre las necesidades y valoración de los equipamientos y la cultura de Carballo, en estas reuniones se entrará más en detalle sobre los usos de los espacios existentes y sobre el nuevo equipamiento municipal.

La construcción de un nuevo auditorio cultural es el proyecto estrella que Carballo tiene previsto llevar a cabo con los fondos europeos Edil. El nuevo equipamiento, que costará más de seis millones de euros, tendrá capacidad para 700 personas y la intención es que no se utilice solo para actuaciones específicas, sino que sea un edificio dinámico que tenga vida permanente, como el Pazo da Cultura.