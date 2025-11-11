Mi cuenta

Carballo

Carballo e outros cinco municipios fomentarán a través das 'regueifas' a lingua galega e a conexión entre xeracións

Europa Press
11/11/2025 14:56

Un total de seis concellos (Santiago, Ames, Arzúa, Carballo, Pontevedra e Teo) fomentarán a través da nova edición do proxecto 'Enreguéifate' a "recuperación da lingua galega, a conexión entre xeracións e a autoestima colectiva". 

Así o anunciaron en rolda de prensa os representantes das seis localidades, presididos pola alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín. Baixo o lema 'Enreguéifate, versos doutro universo', esta edición contará coa participación dun novo concello: Arzúa. Tal e como destacou Sanmartín na súa intervención, os programas interxeracionais son "sempre os que mellor funcionan, ao ser espazos onde a xente nova aprende da sabedoría dos maiores", pero tamén desa 'retranca' e humor "tan característicos do galego". 

As actividades empezarán este venres, 14 de novembro, cun taller de formación para o profesorado no Pazo dá Peregrina de Bertamiráns (Ames) que contará con Manolo Maseda, Séchu Sende, Lupe Blanco e Josinho dá Teixeira. 

A actividade é gratuíta e permite inscricións ata este mércores, cun aforo total de 45 asistentes. En palabras do alcalde de Ames, Blas García, o obxectivo é chegar, a través destes docentes, aos centros educativos para "fomentar a expresión, a empatía e o traballo en equipo nas aulas". 

Así mesmo, durante o primeiro e segundo trimestre do curso realizaranse preto de 80 talleres de improvisación oral destinados aos estudantes de quinto e sexto de primaria dos municipios participantes, coa finalidade de "espertar a súa curiosidade e pensamento crítico".

Correrán a cargo de Lupe Blanco, Josinho dá Teixeira, Nuria dás Cruces, Ou Rabelo, Xairo de Herbón, Cristian de Burela e Manuele Pardo. Tamén, celebrarase o certame de 'regueifas' en vídeo, que na pasada edición contou con case 100 candidaturas. O prazo para participar estará aberto do 12 de xaneiro ao seis de marzo de 2026 e a inscrición poderase facer na web do programa. 

Os requisitos son que polo menos participen dúas persoas en cada vídeo, en lingua galega e cunha duración máxima de tres minutos. Con todo, haberá oito premios por cada categoría (escolar e xeral) para recoñecer a mellor 'regueifa', as que se utilizan para reclamar ou denuncias inxustizas e difundir as tradicións galegas, entre outras. Todos eles serán entregados nunha gala o 16 de abril de 2026 no Teatro Principal de Pontevedra.

