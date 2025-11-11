El polígono de Carballo presenta el viernes su nueva bolsa de empleo

Feria de empleo del polígono el pasado año Mar Casal

La comunidad de propietarios del polígono de Carballo presentará este viernes 14 de noviembre, a las 12.00 horas, su nueva Bolsa de Empleo. El acto tendrá lugar en el Centro de Promoción Económica del polígono. Esta herramienta ha sido creada para mejorar la conexión entre las empresas del polígono y las personas que buscan empleo en la comarca de Bergantiños.

Durante la anterior edición, se gestionaron a través de este recurso más de veinte ofertas de trabajo, 24 en total, y se superaron las 1.300 personas inscritas, según informó la entidad el pasado mes de junio.

Ponencia profesional

El evento contará con la participación de Ignacio Abeal, director de la empresa de Betanzos Nascor Consultores, que ofrecerá una conferencia titulada: "El nuevo mapa del talento, como conectar las necesidades de las empresas con las competencias de las personas profesionales".

Además, se presentarán las novedades de la web sinerxias.org. Esta página refuerza el papel del Polígono como espacio de colaboración, innovación y desarrollo económico dentro de la comarca.