El V Encontro de Turismo de la CMAT certifica el buen año del geodestino Costa da Morte

Foto de familia de autoridades, dirigentes de la CMAT y las palilleiras homenajeadas Mar Casal

El pazo carballés de Vilar de Francos acogió este martes el V Encontro de Turismo da Costa da Morte organizado por la CMAT, en colaboración con la Axencia de Turismo de Galicia y la Diputación de A Coruña.

El evento reunió a más de 150 profesionales del sector turístico y a representantes institucionales. Entre sus objetivos figuraban precisamente los de seguir favoreciendo el intercambio de experiencias entre profesionales, entidades y administraciones públicas, además de impulsar el desarrollo económico y social del geodestino Costa da Morte.

Así, el programa diseñado por Costa da Morte Asociación de Turismo (CMAT) incluyó presentaciones, mesas de debate y espacios de ‘networking’ en los que compartir buenas prácticas y nuevas estratégias para seguir avanzando hacía un turismo sostenible y de calidad.

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, se encargó de abrir el acto para dar la bienvenida a todos los asistentes, entre los que figuraban Raquel Sánchez, presidenta de Paradores de Turismo de España; Xosé Merelles, director de la Axencia de Turismo de Galicia; Xosé Regueira, vicepresidente de la Diputación de A Coruña; y José Manuel López Varela, alcalde de A Laracha y presidente de la CMAT.

Al colectivo organizador también le agradeció el regidor carballés el haber elegido el pazo de Vilar de Francos como sede del encuentro turístico, además de destacar la importancia de “contar con todas as partes para conseguir un sector sólido”, mensaje que marcó el tono de colaboración que imperó durante todo el evento.

A continuación, hizo uso de la palabra el vicepresidente provincial.

Xosé Regueira no dudó en afirmar que, en lo tocante al turismo en la Costa da Morte, “o ano 2025 vai rematar cun balance excepcional”.

Puso así en valor “as altas ocupacións, os novos establecementos de calidade e a chegada dun novo cliente, máis esixente pero que valora e está disposto a pagar pola autenticidade, sostibilidade e experiencias únicas do territorio”.

El responsable provincial de Turismo auguró que estas dinámicas positivas van a continuar el año próximo. “O 2026 non vai ser un ano calquera; vai ser o ano do eclipse total de sol, evento que atraerá grande cantidade de viaxeiros interesados no turismo astronómico”. “E será”, ahondó, “o primeiro do trienio máxico do Xacobeo 2027. E a Costa da Morte como Destino Starlight e como Fin do Camiño terá nesas dúas citas unha xanela de oportunidade irrepetíbel, se estamos preparamos para xestionala correctamente”.

Fidelizar la oferta de la próxima década

Al respecto fue incluso más allá al anunciar que “se aplicamos intelixencia colectiva e implicamos a empresarios, administracións e sociedade, faremos deses dous eventos que nos agardan en 2026, eclipse total de sol e Xacobeo, unha plataforma de crecemento sostible para fidelizar o turismo da próxima década”.

Xosé Manuel Merelles cerró el bloque de intervenciones institucionales repasando los datos positivos de la campaña turística en la zona. Destacó así que entre enero y septiembre visitaron este geodestino un total de 117.061 viajeros.

Otra cifra significativa aportada fueron las 1.261 personas que entre el 12 de agosto y el 28 de septiembre pasaron por el punto de información turística de Brandomil, “a porta romana da Costa da Morte”.

Casi la cuarta parte de esos visitantes procedían de una veintena de países.

El director de la Axencia Turismo de Galicia recordó también el apoyo de la Xunta para promover a la Costa da Morte dentro de la oferta turística gallega.

Merelles, que estuvo acompañado por la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, aludió asimismo a la ampliación del plazo de presentación de solicitudes de ayudas a establecimientos turísticos para actuaciones de embellecimiento del litoral, además de valorar muy positivamente “o esforzo que está a facer este destino pola promoción e posta en valor dos recursos turísticos desde territorio”.

Entre las intervenciones del sector privado destacó la del Pepe Formoso, presidente de Aptcm y secretario de la CMAT, que se encargó de presentar el proyecto “Erre que erre, tamén nos meses con r”.

El emprendedor hizo una abierta defensa del asociacionismo y de la colaboración entre empresas, destacando que “é responsabilidade nosa facer saber a calidade do noso producto” y la necesidad de mantener un tejido empresarial fuerte y unido.

Homenaje a las palilleiras

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue el reconocimiento a las nueve asociaciones de palilleiras de la Costa da Morte, símbolo vivo de un oficio que forma parte de la identidad cultural y creativa del territorio.

En nombre de las homenajeadas, Dolores Lema, directora de la Mostra do Encaixe de Camariñas, agradeció el galardón y aclaró que este reconocimiento se extiende también a sus madres y abuelas “que foron as que lles ensinaron todo”.

Otro momento especial fue la entrega del reconocimiento de ‘III Embaixadora da Costa da Morte’ a la actriz fisterrana Marta Lado. Durante la entrega se puso en valor no solo su carrera profesional, sinó también su honda vinculación a la Costa da Morte y su defensa constante de la lengua, la cultura, la naturaleza y la autenticidad de la Costa da Morte.

La artista se emocionó al conocer que el obsequio que recibió fue elaborado por las mismas palilleiras que estaban presentes en la sala y se mostró agradecida por un reconocimiento que para ella es algo natural: sentirse orgullosa de tu tierra y sentir la necesidad de cuidarla para que las generaciones futuras puedan seguir disfrutando de ella.

La clausura del encuentro corrió a cargo de José Manuel López Varela con una intervención centrada en la importancia de la colaboración y de la identidad territorial.

Agradeció así la presencia de las autoridades y de las entidades invitadas y aseguró que este respaldo confirma un compromiso real con la Costa da Morte.

El presidente de CMAT incidió en la importancia de situar a las personas en el centro del proyecto turístico: “Ningún destino se sostén só con campañas de promoción. Un destino sostense coa súa xente, coa que o habita, o traballa e o vive”, dijo.

Por último, hizo una llamada clara al trabajo colectivo, recordando que el avance del geodestino es fruto del esfuerzo compartido entre administraciones, empresas, profesionales y vecinos.

"Se seguimos sumando esforzos, reforzando a nosa identidade e valorando o talento da nosa xente, a Costa da Morte seguirá sendo un dos territorios máis auténticos, inspiradores e con máis futuro de Galicia", afirmó.

El V Encontro de Turismo de la CMAT finalizó con una actuación de Antía Muíño, una de las voces emergentes más conocidas de la escena musical gallega.

El parador de muxía pasa a abrir diez meses por temporada

El Parador de Turismo de la Costa da Mortye amplía su período de apertura y permanecerá abierto durante durante diez meses al año, reforzando su papel como motor económico y social de la comarca.

De esta forma, el establecimiento reducirá a solo dos meses, frente a los tres actuales, el cierre de temporada.

El anuncio lo realizó este martes la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, durante una visita al complejo hotelero de Lourido.

Con esta ampliación, Paradores da respuesta a una demanda del tejido socieconómico de la comarca, consciente de que este establecimiento es uno de los que tienen mejor ocupación y valoración de toda la Red