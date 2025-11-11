Los socialistas de Carballo piden la inclusión del Casino en el Catálogo del Plan Xeral

Edificio que alberga el Casino de Carballo Archivo

El PSOE de Carballo ha presentado una moción para incluir el inmueble de la Sociedad Cultural y Recreativa Bergantiños, conocido como Casino de Carballo, en el Catálogo de Protección del Plan Xeral de Ordenación Municipal. La iniciativa busca garantizar la conservación de esta entidad centenaria, ya que lleva en el mismo local desde 1925 y destacan su relevancia histórica, social y cultural.

El Casino de Carballo fue fundado en 1924 y trasladado poco después a la rúa Vázquez de Parga, donde permanece de forma ininterrumpida. Su importancia ya fue reconocida en 2017 mediante una declaración institucional aprobada por PSOE, PP y BNG, y apoyada por la sociedad carballesa con iniciativas como colectas y recogida de firmas para garantizar su continuidad.

La moción recuerda que el inmueble cumple los requisitos de protección establecidos en la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia y en la Ley del Suelo, además de contar con informes técnicos y documentación administrativa que acreditan su antigüedad y uso continuo. También se menciona el criterio de la Xunta, que reconoce el valor de los casinos culturales y recreativos como espacios de sociabilidad históricos.

Asimismo señalan que si el inmueble puede datarse de antes de 1926, como está comprobado en este caso, debe ser incluido en el Catálogo según indica la Ley. Por lo tanto el grupo socialista pide al Concello que revise su PXOM para incluir al inmueble en su catálogo de bienes protegidos.