El PSOE denuncia que la inversión de la Xunta en Bergantiños disminuyó un 21% desde 2022
El secretario xeral provincial, Bernardo Fernández Piñeiro, y la diputada autonómica Patricia Iglesias encabezaron una comparecencia junto a portavoces socialistas
El PSOE provincial denunció este miércoles en Carballo lo que considera un “abandono” de la comarca de Bergantiños en los presupuestos autonómicos de 2026, que, según sus cálculos, destinan un 21% menos de inversión que en 2022.
El secretario xeral provincial, Bernardo Fernández Piñeiro, y la diputada autonómica Patricia Iglesias encabezaron una comparecencia junto a portavoces socialistas de distintos municipios para advertir de la falta de compromiso de la Xunta con el desarrollo económico, social y de infraestructuras en la zona. Fernández Piñeiro señaló que esta situación responde a “una dinámica que estamos vendo en distintas bisbarras da provincia que son históricamente castigadas nos orzamentos da Xunta, xa que se repite o mesmo patrón orzamento tras orzamento”.
El dirigente provincial criticó que el Gobierno gallego reclame al Estado la supresión de peajes en vías de titularidad estatal mientras no actúa con las de su competencia. “É curioso que a Xunta de Galicia utilice titulares grandilocuentes para reclamarlle ao Estado a liberación de peaxes naquelas estradas e autoestradas que son de competencia estatal”, afirmó, subrayando que “non hai nin un céntimo neste orzamento da Xunta de Galicia para o vindeiro ano para liberar esas dúas peaxes que ten a AG-55”.
El secretario provincial recordó además que estos peajes afectan a la competitividad del territorio. “Lastran as comunicacións, xa non só para o propio desprazamento a título persoal dos cidadáns senón tamén para as mercadorías, para as empresas. Todo o que sexa gravar o transporte ten unha repercusión directa nos prezos”, advirtió. Fernández Piñeiro añadió que “non hai unha aposta clara polo futuro dende o punto de vista do emprego e a xeración de riqueza nesta bisbarra a través dos orzamentos, que son a mellor ferramenta para poder facelo, pero tampouco hai desde o punto de vista das infraestruturas”.
En su opinión, “infraestruturas de carácter educativo ou social seguimos máis ou menos na mesma dinámica de total desleixo por parte desas dúas consellerías”, y denunció que “a sanidade, sobre todo coa atención primaria, está totalmente abandonada”. Por su parte, Iglesias destacó que “desde o 2022 ata os orzamentos do 2026 hai unha rebaixa do 21 % nos orzamentos da Xunta de Galicia dedicados á comarca de Bergantiños”, lo que a su juicio “amosa que evidentemente hai un esquecemento absoluto desta comarca”.
Iglesias lamentó la falta de avances en infraestructuras industriales y recordó que “non sei cantas veces levei ó Parlamento o tema de ampliación do polígono industrial de Carballo, o de Coristanco tamén, e o que arrinquei da directora xeral foi que como moito estarán no 2028. Se queren vir aquí as empresas non se poden instalar”. La parlamentaria socialista se refirió también al proyecto de la autovía da Costa da Morte, del que dijo que “non sei cando o veremos rematar”.