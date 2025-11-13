Mi cuenta

Carballo

El Casino carballés solicita al Concello acudir al pleno municipal donde se debatirá su protección

Convocan a la población a acudir en apoyo del patrimonio local

Redacción
13/11/2025 22:52

 La Sociedad Recreativa Cultural de Bergantiños, mejor conocida como el Casino de Carballo, ha solicitado a la alcaldía poder estar presente en el próximo pleno para representar a la asociación. 

Esta petición llega tras la presentación por parte del Partido Socialista Carballés de la solicitud al Concello de Carballo para que, en el ámbito de sus competencias, realice una revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal. El motivo es la inclusión del edificio del Casino en el Catálogo de Protección del PXOM. 

El Casino de Carballo se acoge a los artículos previstos en el reglamento de participación ciudadana para acudir. También recuerdan que los plenos son públicos y de libre asistencia, por lo que convocan a todos aquellos interesados en la defensa del patrimonio, y particularmente del Casino, a asistir el próximo lunes 24 de noviembre, a las 20:00 horas, al salón del Concello, donde se debatirá y votará esta moción.

En ella se pedirá que se cumplan las leyes de patrimonio cultural de la Xunta, que indican que todos los inmuebles fechados en 1926, como es el caso de este, deben estar incluidos en el Catálogo. 

