El río Anllóns recupera el caudal a su paso por Carballo después de meses de sequía

El rio Anllóns, este jueves a su paso por Carballo M.N

Las intensas lluvias provocadas por la borrasca Claudia han permitido recuperar el caudal del río Anllóns a su paso por Carballo tras unos meses de intensa sequía que, incluso, pusieron en prealerta por escasez de agua al municipio. De hecho, el nivel del afluente carballés es ahora mismo prácticamente el más elevado desde enero, con un nivel medio de agua de 0,46 metros, según los últimos datos de aforo de Meteogalicia.

Es un dato importante si se tiene en cuenta que hace solo un mes el nivel del agua en el río carballés era de menos de la mitad. Más elevado es el nivel de agua del Anllóns cerca de su desembocadura. En Ponteceso, el río registraba ayer por la tarde un nivel medio de 1,1 metros y un caudal de 17,5 metros cúbicos por segundo.

No obstante, los ríos que más han notado las aportaciones de las últimas borrascas han sido los del sur de la comarca. En el río Castro de Cee, que estuvo este miércoles bajo vigilancia del Plan Inungal por riesgo de desbordamiento, las lluvias han aportado hasta 5,9 hectómetros cúbicos en lo que va de mes, la cantidad más elevada desde noviembre del pasado año. Tras la alerta del miércoles, la Xunta levantó este jueves la alerta sobre el río ceense, ya que bajó a niveles más o menos normales.

A última hora de la tarde, el nivel del agua era de 1,9 metros y el caudal medio era de 54,6 metros cúbicos por segundo. En el Xallas, los niveles siguen siendo elevados, con una media de 2,3 metros de agua a su paso por Santa Comba (y un caudal medio de 56,5 metros cúbicos por segundo), y de 1,1 metros en el tramo de Mazaricos, donde registra un caudal medio de 26,23 metros cúbicos por segundo.

En el último mes, las lluvias han aportado más de 3,3 hectómetros cúbicos al afluente, el doble de los datos de los últimos seis meses, aunque estas aportaciones están aún muy lejos de las registradas durante el pasado invierno, cuando superaron los nueve hectómetros cúbicos. Estas aportaciones de agua seguirán en los próximos día, ya que la previsión es que siga lloviendo hasta la tarde del sábado, aunque no con la intensidad de esta semana.

De hecho, este jueves, aunque se siguieron notando los efectos de la borrasca, las lluvias fueron mucho menores, con 40 litros por metro cuadrado acumulados en Cee en doce horas. No obstante, la lluvia acumulada desde la mañana del miércoles supera los 121 litros por metro cuadrado en el municipio.

En Santa Comba, este jueves se registraron unos 43 litros por metro cuadrado y en Camariñas fueron cerca de 29.