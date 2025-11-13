La Xunta adjudica las obras de mejora de la residencia de mayores carballesa

Así quedará la fachada de la residencia de mayores carballesa una vez que finalicen los trabajos previstos Xunta

La Consellería de Política Social e Igualdade adjudicó hacer unos días las obras de mejora previstas en la residencia de mayores de Carballo. De la actuación se encargará la empresa carballesa Covisam Norte, por un importe de 467.640 euros. Las obras durarán cuatro meses y servirán para realizar mejoras en la accesibilidad, la eficiencia energética y el confort de los usuarios, con una actuación que afectará tanto al exterior como al interior del edificio.

Entre las principales intervenciones se contempla la colocación de un sistema de aislamiento térmico exterior en las fachadas. Este sistema mejorará el aislamiento y la eficiencia energética del edificio. También se instalarán lamas metálicas verticales para el control solar y se sustituirán los vierteaguas de las ventanas para adaptarlos al nuevo grosor de fachada. Las cubiertas no serán sustituidas, aunque se realizarán reparaciones puntuales en canalones y bajantes.

En la fachada oeste se incorporará un zócalo de granito, y las carpinterías exteriores se mantendrán, salvo en la entrada principal y el salón de actos, donde se instalarán nuevas ventanas para mejorar la ventilación y una puerta corredera motorizada. La entrada principal será objeto de una mejora de accesibilidad, eliminando una jardinera y un pozo en la acera para nivelar el pavimento y evitar caídas. Se colocará un nuevo pavimento de granito y una visera sobre la puerta para destacar su ubicación, junto a un tótem decorativo.

Las mejoras energéticas en los juzgados de Carballo arrancarán en unas semanas Más información

En el interior se renovarán los pavimentos vinílicos en las zonas de habitaciones y escaleras, sustituyéndolos por materiales más resistentes y adecuados para entornos sanitarios. También se instalarán radiadores eléctricos en las habitaciones donde el sistema de calefacción actual no funciona correctamente y un nuevo sistema de climatización en el salón de actos, que también contará con nuevas aberturas para ventilar el espacio de forma natural.

Además, el proyecto contempla la retirada y reposición de elementos en las fachadas, limpieza a presión, reparación de zonas dañadas y protección de las instalaciones. El falso techo del soportal de la entrada será sustituido por uno nuevo con aislamiento y espacio para la instalación de los mecanismos de la puerta motoriza.