El polígono de Carballo da a conocer su nueva bolsa de empleo

A la presentación asistieron empresarios y demandantes de empleo Cedida

La presentación de la nueva bolsa de empleo del polígono de Carballo reunió a empresarios, profesionales y personas demandantes de empleo, en un acto que puso de relieve la importancia de fortalecer la conexión entre el tejido empresarial y el talento local.

El encuentro fue abierto por Pablo Rodríguez, gerente del polígono, quien dio la bienvenida a los asistentes y dio a conocer las singularidades de la web de la bolsa de empleo, destacando sus funcionalidades orientadas a mejorar la conexión entre empresas y candidatos.

Rodríguez presentó también la actualización de Sinerxias.org, la plataforma web que reúne toda la información de “Sinerxías. Empresa, emprego e territorio”, la feria de empleo y formación del polígono, donde ya es posible consultar el programa, los expositores e intervenciones que participaron en las dos ediciones celebradas hasta la fecha.

A continuación, intervino Ignacio Abeal, director de Nascor Consultores, que desarrolló la ponencia “El nuevo mapa del talento: cómo conectar las necesidades de las empresas con las competencias de las personas profesionales”.

Abeal ofreció una charla clara y cercana sobre el creciente peso de las competencias blandas, que se están convirtiendo en un factor determinante en los procesos de selección.

El experto destacó que tanto las empresas como los demandantes de empleo pueden trabajar estas competencias para mejorar sus oportunidades.

El acto fue clausurado por Daniel Barreiro, concejal de Deporte, Mocidade e Captación de Recursos Públicos del Concello de Carballo, quien valoró muy positivamente el esfuerzo del polígono por acercar empresas, demandantes de empleo y centros de formación, reforzando un ecosistema local orientado a facilitar la incorporación de talento a las empresas.

Barreiro recordó además que tanto la puesta en marcha de la nueva web de la bolsa de empleo como la actualización de sinerxias.org, así como las dos ediciones de la feria, han contado con el apoyo y patrocinio del Concello de Carballo, un respaldo que Pablo Rodríguez agradeció expresamente durante su intervención.

El acto celebrado en el Centro de Promoción Económica del Polígono de Carballo finalizó con un intercambio de impresiones que permitió resolver dudas a los demandantes de empleo, además de compartir inquietudes con los empresarios y profesionales presentes.

El encuentro fue calificado finalmente de interesante y productivo y discurrió en un ambiente de lo más participativo.