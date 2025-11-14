Vilas en Flor premia el cuidado de las zonas verdes de Carballo, A Laracha, Ponteceso y Vimianzo

Enrique Sáez Ponte, Daniel Pérez y Ángeles Vázquez durante el acto celebrado en el Fórum Mar Casal

Las instalaciones del Fórum Carballo acogieron este viernes el acto de entrega de las distinciones concedidas este año dentro de la iniciativa ‘Vilas en Flor’, un programa anual que reconoce con entre 1 y 5 Flores de Honra la trayectoria y las acciones llevadas a cabo por municipios gallegos de menos de 40.000 habitantes en la mejora y potenciación de sus espacios verdes urbanos, en la gestión sostenible, la educación ambiental y la concienciación ciudadana en el cuidado del entorno.

En la presente edición de esta iniciativa fueron galardonados cuarenta y un ayuntamientos de toda Galicia, entre los que figuran Carballo, A Laracha, Vimianzo y Ponteceso.

La entrega de distinciones se llevó a cabo en el transcurso de una gala que contó con la presencia de la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez; del presidente de la Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez Ponte; y de representantes de los municipios adheridos al programa, entre los que figuraban Daniel Pérez, en su calidad de alcalde de Carballo, concello anfitrión.

El jurado de Vilas en Flor 2025 estuvo compuesto por 16 profesores universitarios, docentes de formación profesional, expertos profesionales del ámbito del paisaje y del viverismo, así como personas que dedicaron su vida al desarrollo territorial de Galicia.

Como resultado de sus deliberaciones, cinco concellos– Allariz, Chantada, Salceda de Caselas, Tomiño y Carballo– fueron distinguidos con 4 Flores de Honra.

Con 3 Flores de Honra fue reconocido el trabajo en materia de ornamentación ambiental realizado por trece municipios: Arteixo, Caldas de Reis, Cambados, Carballiño, Lalín, A Laracha, As Pontes de García Rodríguez, O Rosal, Salvaterra de Miño, San Sadurniño, As Somozas, Vilagarcía de Arousa y Vimianzo.

A otras catorce entidades locales se les concedió el distintivo de 2 Flores de Honra: Abegondo, Cuntis, Curtis, A Guarda, Leiro, Manzaneda, Marín, Mondariz-Balneario, Oza-Cesuras, Ponteareas, Sada, Sanxenxo, Sarria, Tui.

Finalmente, se llevaron 1 Flor de Honra los ayuntamientos de Covelo, Culleredo, A Estrada, Mondariz, Mos, As Neves, Pobra de Trives, San Xoán do Río y Ponteceso.

Durante las intervenciones protocolarias, el presidente de la Fundación Juana de Vega dio la bienvenida a todos los representantes municipales para pasar luego a incidir en los beneficios ambientales, sociales, económicos, pero también culturales del programa Vila en Flor.

“A través deste programa promocionamos a mellora dos espazos comúns nos que convivimos, polos que pasamos todos os días. A calidade da paisaxe é calidade de vida. É das poucas cousas das que desfrutamos e que son gratis para todo o mundo, ricos e pobres. A boa paisaxe é democracia, cómpre levala a todas partes”, afirmó Enrique Sáez Ponte.

En su reflexión apuntó también que “as cousas bonitas, ben feitas crean cultura avanzada, transmiten un xeito de facer ben as cousas que entra devagar nos hábitos de todos para traballar con calidade e dar exemplo para que outros fagan o mesmo”.

Por su parte, la conselleira Ángeles Vázquez quiso poner en valor la apuesta de los concellos galardonados por reforzar su riqueza paisajística a través de una gestión sostenible que promueve los espacios verdes urbanos y ofrecen una mayor calidad de vida a sus vecinos.

La representante del Gobierno autonómico animó a los municipios a seguir creando infraestructuras verdes que, además de contribuir a la sostenibilidad del planeta, refuerzan la riqueza paisajística del territorio, mejoran la calidad de vida de las personas y fomentan la interacción social al convertirse en lugares de disfrute colectivo.

“Cada xardín, cada plaza e cada senda é un exemplo do que significa apostar pola natureza como eixo de futuro”, declaró Ángeles Vázquez. También reiteró el compromiso del Gobierno gallego con el “fermosismo” a través de las ayudas para la corrección de impactos paisajísticos y la revitalización de núcleos rurales y elementos patrimoniales.

Por último, la conselleira hizo hincapié en que cada vez son más los ayuntamientos que apuestan por la mejora de espacios urbanos y su gestión sostenible, “o que mostra o compromiso das entidades locais coa mellora integral do territorio e a paisaxe de Galicia”.

En el acto también se presentó la nueva imagen y manual de la marca ‘Vilas en Flor Galicia’ con el objetivo de que los municipios dispongan de una identidad unificada y de fácil uso para ejercer su papel de 'embajadores' de esta iniciativa.