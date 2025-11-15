El PP garantiza que la Xunta actuará en breve para reabrir la entrada de agua en Baldaio

Rubén Lorenzo, Carmen Pomar y Gonzalo Trenor en la laguna de Baldaio Cedida

Los diputados del PP Rubén Lorenzo, Carmen Pomar y Gonzalo Trenor reafirmaron este sábado el compromiso de la Xunta para intervenir de manera inmediata en la ría de Baldaio, en Carballo, con el objetivo de restablecer la entrada de agua del mar y recuperar el intercambio mareal. Ambos estuvieron durante la mañana en la zona realizando una visita que sirvió para constatar la situación del arenal y anunciar que la actuación se llevará a cabo en los próximos días.

Según explicaron y como ya se había informado, la Xunta procederá a abrir de nuevo el canal que conecta la ría con el mar con el fin de recuperar la normalidad en este espacio natural. Los diputados subrayaron que, con esta intervención, “con isto conseguimos o mantemento e o restablecemento do ecosistema da ría e un estado de conservación favorable para a flora e a fauna existente”.

Los representantes populares indicaron que, tras comprobar que en esta ocasión la dinámica natural no fue suficiente para abrir el canal, la Xunta actuará para permitir que los vecinos y las personas dedicadas al marisqueo puedan retomar sus actividades habituales en Baldaio. Recordaron que situaciones similares ya se produjeron en los años 2020 y 2023, cuando los cierres por acumulación de arena fueron resueltos mediante actuaciones similares.

En esta nueva intervención, explicaron, la Xunta asumirá los trabajos necesarios para garantizar la apertura de una canal que permita restablecer el intercambio mareal y asegurar el funcionamiento adecuado de este espacio litoral, uno de los humedales más singulares de la comarca.