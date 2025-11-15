En la Costa da Morte se denuncian cada mes 24 delitos de violencia contra la mujer

Concentración del 25N celebrada el pasado año en Carballo Archivo

En la Costa da Morte se denuncian una media de 24 delitos de violencia contra la mujer cada mes este 2025. Así se refleja en los datos del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) referentes a los primeros seis meses del año.

Según las estadísticas judiciales, durante este período se presentaron 133 denuncias por 143 delitos relacionados con la violencia de género tramitados en los juzgados de Carballo (118) y Corcubión (25). Buena parte de las denuncias (99) fueron por lesiones y malos tratos, bien de carácter leve o como forma de violencia habitual.

En las estadísticas del Observatorio destaca que, este año, el segundo tipo de delitos de violencia contra la mujer más denunciados en la Costa da Morte son aquellos que atentan contra la libertad, es decir coacciones, amenazas, detención ilegal, acoso, agresiones, etc. En concreto, en los seis primeros meses de 2025 se han denunciado 25 delitos de este tipo, superando por mucho al quebrantamiento de medidas, que solía ocupar el segundo lugar.

Según los estudios del Consejo General del Poder Judicial, o las delegaciones de Igualdad, el aumento generalizado de este tipo de denuncias no suele deberse a un incremento de los hechos, sino a una mayor capacidad de las víctimas para denunciarlos. No obstante, también matizan que las nuevas vías de violencia digital a través de las redes sociales, el control del móvil, la vigilancia por GPS, las amenazas online o la difusión de imágenes íntimas generan nuevos delitos que antes no existían o que no se denunciaban. A ello se suma que en las nuevas generaciones hay menos tolerancia al control y a la coacción que antes se consideraban ‘normales’.

Otros delitos considerados violencia de género que se denunciaron este año en la Costa da Morte son quebrantamiento de medidas y de penas, y delitos contra el honor.

Víctimas y agresores

Según las estadísticas judiciales, un total de 129 mujeres han sido víctimas de estos delitos entre enero y junio, representando ya más de la mitad de todas las víctimas registradas durante 2024. La mayoría de las víctimas son de nacionalidad española, aunque también están aumentando el número de mujeres extranjeras que están denunciando la violencia de género que sufren.

De hecho, siguen siendo en su mayoría las propias víctimas las que denuncian la violencia machista ante las autoridades policiales, y solo una mínima parte de los delitos investigados fueron denunciados por los familiares o bien directamente por las fuerzas de seguridad. Con respecto a los agresores, una veintena de ellos eran cónyuges o tenían una relación afectiva con la víctima, o bien eran exparejas afectivas.

De estos hombres acusados, fueron investigados 18 y de ellos, 14 resultaron condenados por violencia de género, en su mayor parte españoles. El resto fueron absueltos. Asimismo, de las 133 denuncias presentadas por violencia contra la mujer en el primer semestre del año, más del 31% (42) acabaron con la suspensión provisional de los procedimientos, por no estar justificada la perpetración del delito.

Esto no significa necesariamente que las denuncias fueran falsas, sino que no puso acreditarse penalmente con el nivel de prueba que exige un proceso judicial. También hay que tener en cuenta que algunos procedimientos se han archivado porque las víctimas han retirado la denuncia o bien se han acogido a la dispensa de declarar. En el caso concreto de la Costa da Morte, este año fueron seis las denunciantes que, finalmente, decidieron no declarar ante el juez.

No obstante, son cada vez menos los casos de mujeres que deciden no declarar, por lo que cada año se reducen las denuncias archivadas. Así lo reflejan los datos de años anteriores, como en 2022, cuando casi el 67% de los casos de violencia de género tramitados por los juzgados de Carballo acabaron con la suspensión provisional de los procedimientos, por no estar justificada la perpetración del delito, en tanto que en Corcubión este número ascendió al 50 por ciento. En 2021, el 67,4% de los procedimientos judiciales fueron sobreseídos por los jueces carballeses y el 32% por los magistrados de Corcubión.

Con respecto a las medidas judiciales que se tomaron para proteger a las víctimas, los jueces de la comarca decidieron que tres de los acusados entraran en prisión (dos en Carballo y uno en Corcubión) y se decretó la orden de alejamiento y prohibición de comunicación en 24 casos. Además, en los primeros seis meses del año, se decretaron 38 ordenes de protección. Cabe destacar que el número de medidas de protección que los jueces han decretado para proteger a las víctimas ha aumentado en los últimos años.

Sin embargo, es preocupante la saturación que están sufriendo los juzgados de violencia contra la mujer en la zona. Tal y como se informó en estas mismas páginas hace unos días, el juzgado de violencia contra la mujer de la jurisdicción civil es el más alto de la provincia, por lo que los casos tardan muchos meses en dirimirse.