La AD Fogar brilla en el Nada e Corre de Carballo haciéndose con seis podios

Una de las pruebas del Nada e Corre celebrada en Carballo Raúl López Molina

El AD Fogar firmó seis podios en la séptima edición del Nada e Corre celebrada este domingo en Carballo, en una jornada que reunió a más de sesenta jóvenes deportistas de toda Galicia en la piscina Carballo Calero y en el circuito urbano próximo a las instalaciones. El club anfitrión repartió sus resultados entre las categorías benjamín y alevín, además del doble podio en cadete masculino, lo que permitió consolidar una presencia destacada en una cita que volvía a ser clasificatoria para la final gallega de diciembre en Ribeira.

El primer triunfo local llegó en benjamín femenina, donde Noah de Castro consiguió el mejor tiempo conjunto con 02:43,12, seguida por Paula Pena (con licencia temporal de un día) y Chloe González, también con licencia temporal. La cuarta posición fue para Rosalía Cid, también del Fogar, que se quedó cerca del podio. En la prueba masculina, la victoria correspondió a Yuri Isakov del Club Triatlón Betanzos con un tiempo de 02:35,06 por delante de Leo Douglas (licencia temporal) y Luis Díaz, del Club Triatlón Coruña.

La categoría alevín volvió a dejar un balance positivo para el club carballés en la prueba femenina. Alexia Mariño logró la segunda posición con 03:32,49 y Carlota Lavandeira fue tercera con 03:41,66, en una manga encabezada por Anne Porto de Triatlón Atlántico, que se impuso con un tiempo de 03:01,65. En la carrera masculina de alevín, los tres puestos del podio fueron para Triatlón Coruña, con Álvaro Díaz, primero, Javier López segundo y Fabio Avellaneda, tercero. En la categoría masculina los deportistas de la AD Fogar Nuno García y Leo Mato lograron la quinta y sexta posición, respectivamente.

Infantil fue la única categoría en la que la AD Fogar no logró un podio. El cuadro femenino estuvo liderado por Alma García, Martina Calvo e Iria Pernas, las tres de Triatlón Coruña. La carballesa Martina Santomé finalizó cuarta después de mantener un ritmo estable tanto en el agua como en carrera. La prueba masculina estuvo dominada por Alejandro Casal (Triatlón Coruña), acompañado en el podio por Jorge Rodríguez (Triatlón Atlántico) y Antón Viña, también del club coruñés.

La categoría cadete repartió los mejores resultados de la AD Fogar. En femenina, la victoria fue para Leire García (Triatlón Atlántico) con 09:05,76, seguida por su compañera de equipo Alba Porto e Irene Santomé (AD Fogar), que consiguió la tercera posición. En la prueba masculina, Manuel López (AD Fogar) se impuso con 08:06,62, seguido de su compañero Diego Souto, que cruzó la meta en 08:28,79, mientras que el tercer lugar fue para Mateo Bouzón (Triatlón Atlántico).

En la categoría prebenjamín subieron al podio Eric Varela (licencia temporal), Pablo Pita, del Triatlón Betanzos y Daniel Casarello, también con licencia temporal. En la categoría inclusiva, participó Daniel Blanco, del Club Hércules Termaria. Los cuatro primeros de cada categoría lograron plaza para la final autonómica de Ribeira, con una representación amplia de todas las entidades.