Carballo y Vieiro renuevan su colaboración para reforzar la prevención de adicciones

El gobierno carballés aprobó este lunes un nuevo convenio de colaboración entre el Concello y la asociación Vieiro con el fin de continuar trabajando en la prevención de las adicciones en todos los ámbitos. El acuerdo incluye también los servicios de información, orientación, asesoramiento y atención jurídico-social que la entidad presta tanto a personas con problemas de consumo como a sus familias, además de la financiación puntual de gastos vinculados a procesos de rehabilitación, desintoxicación o inserción social para quienes carecen de recursos.

El año pasado, Vieiro atendió 263 solicitudes de información, orientación y asesoramiento. De ellas, 34 fueron presenciales en la sede cedida por el Concello en la avenida da Cristina y 229 se realizaron por vía telefónica. El principal motivo de consulta fueron los programas de prevención, seguidos de la orientación a familias para el manejo de conductas de riesgo y, en tercer lugar, la demanda de información sobre centros de deshabituación, especialmente por consumos de cocaína y alcohol, esta última la sustancia más habitual entre las personas que contactan con la entidad.

Doce usuarios fueron derivados a recursos especializados como Proxecto Home, la Unidad de Conductas Adictivas de Carballo o el Grupo Noroeste. Vieiro mantiene además en funcionamiento un programa de atención jurídico-social dirigido a personas con cualquier tipo de adicción que tengan problemas legales pendientes, un servicio que el año pasado atendió a 45 personas, el 90% hombres y con más de la mitad iniciados en el consumo entre los 19 y los 24 años.

La asociación desarrolla también proyectos específicos en colaboración con los centros educativos del municipio, tanto de primaria como de secundaria, así como las ya consolidadas escuelas de madres y padres.