Inicia la tramitación ambiental del proyecto de desarrollo de la ampliación del polígono de Carballo

La tramitación ambiental del proyecto de desarrollo urbanístico de la ampliación del polígono de Bértoa ya está en marcha tras la aprobación del plan estructurante el pasado mes de septiembre. Así lo informó este lunes el Consello da Xunta, tras la toma de conocimiento de los avances dados para hacer realidad la ampliación.

Según explican fuentes autonómicas, el proyecto de desarrollo urbanístico se someterá ahora a evaluación de impacto ambiental, tras su envío a la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, que deberá emitir un informe en tres meses. Con esa documentación, está prevista la aprobación inicial en el primer trimestre de 2026, antes de licitar las obras, cuyo inicio se estima para comienzos de 2027 y con un plazo de ejecución de 18 meses.

La ampliación, promovida por Xestur, cuenta con un presupuesto total de 28,2 millones de euros y se estructura en dos sectores: el A, con 516.551 metros cuadrados, y el B, con 113.036. La intervención forma parte del paquete de actuaciones que la Xunta desarrolla en la provincia para aumentar la oferta de suelo empresarial.