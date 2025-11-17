Vía libre al convenio para reurbanizar la avenida de Fisterra de Carballo

Las obras de urbanismo táctico que está realizando el Concello en la calle Fomento con la creación de un carril bici que conectará con el que se creará en la avenida de Fisterra Mar Casal

La reurbanización integral de la avenida de Fisterra de Carballo está cada vez más cerca. Este lunes el Consello da Xunta autorizó la firma del convenio de colaboración que permitirá financiar la actuación y transferir la titularidad del tramo urbano de la AC-552 al Concello.

El acuerdo abre la puerta a ejecutar una obra valorada en más de dos millones de euros y largamente planificada por ambas administraciones, que trabajan desde hace meses en definir la intervención en un trecho que suma algo más de 700 metros entre las calles Río Anllóns y avenida de A Revolta. El convenio establece que la Xunta financiará el 70% del coste, con más de 1,4 millones de euros, mientras que el Concello de Carballo aportará cerca de 613.000 euros, además de asumir la redacción del proyecto.

En paralelo, el Gobierno gallego tramitará el expediente de cambio de titularidad del tramo de la AC-552 comprendido entre los puntos kilométricos 31+900 y 32+920, cuya acta de entrega se firmará antes del inicio de las obras. El acuerdo tendrá vigencia hasta 2028. La intervención permitirá humanizar la vía y mejorar su funcionalidad para conductores y peatones.

El objetivo es dotar a la avenida de un diseño acorde a su carácter de acceso urbano, con aceras amplias, ordenación del tráfico, espacios ajardinados y una renovación total de los servicios urbanos. La actuación se divide en dos tramos diferenciados. El primero, de carácter urbano, abarca 483 metros entre la calle Río Anllóns y el cruce con la avenida da Milagrosa; el segundo, de carácter periurbano, suma 227 metros hasta la avenida de A Revolta. En ambos casos se prevé la renovación de saneamiento, electricidad, comunicaciones y alumbrado, además de la colocación de mobiliario urbano y zonas verdes.

Redacción casi adjudicada

El Concello de Carballo ya había dado pasos previos en esta dirección con la licitación, el pasado mes de agosto, del contrato para elaborar el proyecto definitivo, que ya tiene propuesta de adjudicación en la empresa Giga SL.

Si bien el Ayuntamiento ya contaba con un anteproyecto de la actuación, al tratarse de una obra de gran complejidad, fue necesario licitar la redacción del proyecto y contar con un equipo multidisciplinar en ingeniería civil, urbanización, planificación urbana y tramitación administrativa. Una vez que se formalice la adjudicación y se firme el contrato, la adjudicataria dispondrá de seis meses de plazo para entregar el proyecto de la obra.

Urbanismo táctico en la Fomento

Además de ser una obra fundamental y largamente esperada por los vecinos de la zona, en especial desde que se inauguró el centro comercial de A Revolta, esta actuación permitirá continuar con las obras de mejora de accesibilidad y seguridad viaria que se están desarrollando en la calle Fomento, que conecta la zona del centro con la avenida de Fisterra.

Desde hace unas semanas, el Concello está actuando en la zona con una intervención de urbanismo táctico para crear el carril bici, ampliar las zonas peatonales, plantar árboles y mantener los aparcamientos. Para ello se ha ocupado uno de los carriles de la calle que ha dejado de utilizarse desde que se estableció el sentido único una vez que finalizaron las obras en el puente de A Casilla.

El objetivo es que la calle Fomento permita en el futuro enlazar la Praza de Galicia con la senda peatonal y ciclista de A Revolta que se ejecutarán con las obras de la avenida de Fisterra, al menos una parte de ellas. Cabe recordar que esta actuación se enmarca en la nueva estrategia de movilidad del Concello de Carballo, que lleva implementándose un tiempo.