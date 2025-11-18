Concello y Cámara abordan el papel de Carballo en el área metropolitana coruñesa

Reunión en Carballo entre el alcalde, el edil de Promoción Económica y dirigentes de la Cámara Cedida

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y el concejal de Promoción Económica, Xosé Regueira, se han reunido en el consistorio con el director general y el subdirector de la Cámara de Comercio de A Coruña, Manuel Galdo y Carlos Fernández, respectivamente. En el encuentro hablaron sobre la situación económica general, el importante papel que juega Carballo en el área metropolitana de A Coruña y los proyectos en los que colaboran en los últimos años.

En este sentido, cabe recordar que Concello y Cámara tienen firmados dos convenios para el impulso del emprendimiento y para la promoción tecnológica e industrial. El acuerdo para el impulso del emprendimiento utiliza como plataforma el vivero de empresas del polígono de Bértoa. Gracias al convenio que se viene firmando en los últimos años, el vivero actúa como incubadora de proyectos empresariales locales, poniendo a disposición de sus usuarios servicios gratuitos de asesoramiento, información o formación. El Concello de Carballo aportará este año un máximo de 20.000 euros para el desarrollo del convenio.