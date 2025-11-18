Finalizan las clases de la Universidade Sénior

Última clase de la Universidade Sénior, este martes en el Fórum Mar Casal

Carballo despide la tercera edición del curso de la Universidade Sénior, que comenzaba hace un mes con un centenar de participantes –todos ellos mayores de 50 años– en el Fórum Carballo. Este martes se llevó a cabo la última clase, aunque todavía queda la jornada de visitas académicas en A Coruña y el acto de clausura, que será el próximo miércoles 26 con la entrega de diplomas a los participantes.

De éxito se puede calificar esta tercera edición del Programa de Democratización do Coñecemento, impulsado por la Universidade Sénior de la Universidade da Coruña con la colaboración del Concello de Carballo y la financiación de la Xunta. La cita académica ha reunido a 106 participantes procedentes del municipio y la comarca.

El programa incluyó tres módulos temáticos, centrados en humanidades, ciencias sociales, ciencias de la tierra, tecnología, vida y salud, con clases teóricas impartidas por profesorado de la Universidade da Coruña dos veces por semana. El programa constó de sesiones teóricas (de dos horas de duración) y prácticas. Este martes se llevó a cabo la última clase del tercer módulo, una sesión teórica sobre ‘Enfermidades cardiovasculares e diabetes’ impartida por Luis Saleta Canosa.