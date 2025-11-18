Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Finalizan las clases de la Universidade Sénior

El acto de clausura será el día 26

Redacción
18/11/2025 22:56
Última clase de la Universidade Sénior, este martes en el Fórum
Última clase de la Universidade Sénior, este martes en el Fórum
Mar Casal

Carballo despide la tercera edición del curso de la Universidade Sénior, que comenzaba hace un mes con un centenar de participantes –todos ellos mayores de 50 años– en el Fórum Carballo. Este martes se llevó a cabo la última clase, aunque todavía queda la jornada de visitas académicas en A Coruña y el acto de clausura, que será el próximo miércoles 26 con la entrega de diplomas a los participantes.

 De éxito se puede calificar esta tercera edición del Programa de Democratización do Coñecemento, impulsado por la Universidade Sénior de la Universidade da Coruña con la colaboración del Concello de Carballo y la financiación de la Xunta. La cita académica ha reunido a 106 participantes procedentes del municipio y la comarca.

El programa incluyó tres módulos temáticos, centrados en humanidades, ciencias sociales, ciencias de la tierra, tecnología, vida y salud, con clases teóricas impartidas por profesorado de la Universidade da Coruña dos veces por semana. El programa constó de sesiones teóricas (de dos horas de duración) y prácticas. Este martes se llevó a cabo la última clase del tercer módulo, una sesión teórica sobre ‘Enfermidades cardiovasculares e diabetes’ impartida por Luis Saleta Canosa. 

Te puede interesar

Galardonados, presidentes de los 4 COAT y director de EUAT de la UDC

Premio de arquitectura para sendos proyectos de reforma de viviendas en Grixoa y Valenza
Redacción
Lupe Blanco, este martes durante el obradoiro de regueifa en Cee

Cee celebra su Semana do Medioambiente con regueifa, documentales y charlas
Redacción
100 aniversario José Blanco Silva

José Blanco Silva, natural de Mazaricos y residente en Caión, nuevo centenario
Redacción
Joshua hoehne 0kvSxx9qhU unsplash

Brens acoge un encuentro para ayudar a comprender los retos que supone el uso de la tecnología
Redacción