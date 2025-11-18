La Xunta y el Ayuntamiento de Carballo firman el convenio para la reforma y ampliación del centro de salud

Centro de salud de Carballo EC

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el alcalde de Carballo, Daniel Pérez López, han firmado este martes el convenio de colaboración entre el Servizo Galego de Saúde (Sergas) y la Administración local para la reforma y ampliación del centro de salud de la localidad y su transformación en Centro Integral de Salud de la comarca de Bergantiños.

En un comunicado, la Xunta ha explicado que el acuerdo establece que el Sergas se compromete a la elaboración, a la supervisión y a la aprobación del proyecto técnico, así como a contratar, dirigir y ejecutar las obras de reforma y ampliación del centro de salud para su transformación en Centro Integral de Salud con cargo a los presupuestos autonómicos.

Por su parte, el Ayuntamiento se compromete a la cesión del terreno, con una superficie de cerca de 3.900 metros cuadrados, para proceder a la reforma y ampliación del centro, que será cedido para uso sanitario. La cesión será elevada a escritura pública e inscrita en el registro de la propiedad.

El Ayuntamiento también está obligado a asumir los gastos necesarios para dotar la parcela del Centro Integral de Salud de las infraestructuras necesarias, tales como accesos rodados y peatonales, abastecimiento de agua, saneamiento, suministro eléctrico, alumbrado, telefonía, aparcamiento, etc.

Además, toda la urbanización, así como el mantenimiento futuro de la parcela cedida al Servizo Galego de Saúde, será por cuenta del Consistorio, incluidas las aceras, ajardinamiento y aparcamiento, tanto en el interior como en el exterior de la parcela cedida.

El Ayuntamiento de Carballo se compromete, además, a regular en el plazo de un año desde la firma del convenio, en la ordenanza fiscal, la exención del pago del impuesto sobre bienes inmuebles a favor de los centros sanitarios de titularidad de la Comunidad Autónoma de Galicia. Esta exención deberá estar en vigor en la fecha de recepción de las obras.

Plan de infraestructuras sanitarias de la Xunta

La Xunta ha destacado que la reforma y ampliación del actual centro de salud de Carballo para su conversión en Centro Integral de Salud se enmarca en la fase 1 del Plan de Infraestructuras sanitarias de la Xunta.

La reforma prevista supondrá que el centro crecerá en más de 1.800 metros cuadrados y pasará a contar con un área integral de la mujer en la que habrá una consulta de obstetricia y rehabilitación de suelo pélvico.

El Centro Integral de Salud dispondrá, también, de un área integral de hemodiálisis para 25 puestos, evitando que los pacientes se tengan que desplazar a A Coruña.

El nuevo centro aumentará, además, el área de especialistas con una consulta de enfermería, una de reumatología, una de cirugía, además de exploración oftalmológica.

Además de las consultas de medicina familiar y comunitaria y de enfermería, contará con sala de lactancia, salas de docencia, consulta de salud mental y sala de juntas, entre otros.