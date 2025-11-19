Carballo lleva a cabo nuevas acciones para sensibilizar sobre el reciclaje de residuos orgánicos

La llave que permite a los adheridos a la campaña depositar sus residuos en el colector marrón Cedida

El Concello de Carballo va a reforzar su apuesta por la separación y el reciclaje de la materia orgánica para cumplir con los nuevos criterios emanados tanto de Europa como de la propia Xunta de Galicia.

Coincidiendo con el tradicional mercado de los jueves en la capital carballesa, este jueves vuelven las acciones informativas a pie de calle para que todas las personas interesadas puedan acercarse y conocer de cerca el funcionamiento del colector marrón, darse de alta en el programa o recoger la llave que le permitirá depositar sus residuos orgánicos.

Todas las familias del municipio carballés podrán dirigirse a la carpa de la campaña “Ti tes a chave”, que estará en la feria de 10.30 a 13.30 horas y en la calle Coruña en horario de 15.30 a 18.30.

El domingo día 23 la carpa volverá a la feria, en horario de 10.30 a 13.30 horas.

Durante estas acciones se repartirán cubos cerrados de 10 litros a aquellas personas que estén participando en la campaña de compostaje doméstico y que cuenten con un compostero individual en su vivienda o parcela.

Habrá más acciones informativas a pie de calle en las próximas semanas y meses. El Concello informará de las nuevas fechas, localizaciones y horarios a través de la web y de sus redes sociales