El Concello de Carballo completa el plan anual de pavimentación de vías estructurales

Miguel Vales, Daniel Pérez y Luis Lamas examinando el estado de las obras entre el tramo entre Pereiro Vello y Outón Cedida

El Concello de Carballo acometió este año cinco importantes proyectos viarios que supusieron una inversión de dos millones de euros.

El objetivo de las actuaciones es seguir acondicionando las vías consideradas estructurales, bien por el intenso uso que tienen o bien por unir parroquias, aumentando el ancho de la calzada cuando es posible y pavimentándola con aglomerado en caliente.

La última actuación en marcha es la segunda fase de la vía que enlaza las parroquias de Rus y Entrecruces.

Después de la inversión realizada entre A Canosa y Pereiro Vello, que superó los 230.000 euros, esta semana comenzó el aglomerado del tramo que va desde Pereiro Vello hasta Outón, con un presupuesto de 391.797,88 euros.

El alcalde, Daniel Pérez, y los concejales de Obras y Servicios, Luis Lamas y Miguel Vales, realizaron un recorrido por la carretera en obras.

Las actuaciones se desarrollan a lo largo de 3.330 metros e incluyen limpieza de zanjas, drenaje y extendido de aglomerado en una superficie de 22.725 metros cuadrados.

En la zona de cruce de la vía con los ríos Calvos y Vilar de Cima se realizó un sobreancho. En lugar del Outón también fue preciso construir un muro de escollera.

Este año también se actuó en dos kilómetros de la carretera que enlaza As Labradas con Ponte de Bértoa, con un presupuesto de 207.666 euros.

En el vial que va de O Moucho a A Piña (Sofán) el desembolso realizado ascendió a 381.297 euros, lo que permitió acondicionar la capa de rodadura en casi 4 kilómetros de vía.

La intervención tuvo carácter discontinuo debido a que parte del trazado discurre por el municipio de A Laracha.

La superficie pavimentada superó los 21.000 metros cuadrados.

Este verano ya se pudo circular también con más seguridad por la vía de Arnados (Razo) a Sambade (Rebordelos), gracias a una inversión de 576.614 euros, que permitió ampliar el ancho allí donde fue posible y actuar sobre una una distancia de más de 4,5 kilómetros.

En Arnados se habilitó asimismo una senda peatonal de 230 metros de longitud, y tanto en ese lugar como en O Igrexario de Lema se efectuó una pavimentación de hormigón.

La primera actuación prevista para 2026 es el aglomerado de la vía que une As Torres (Oza) y Cances Grande, cuyo presupuesto es de 481.964 euros.