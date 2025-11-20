Carballo y la Xunta firman el convenio para humanizar la avenida Finisterre

Daniel Pérez, Alfonso Rueda y María Martínez Allegue en su recorrido por un tramo de la avenida Finisterre de Carballo Mar Casal

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de Carballo, Daniel Pérez, firmaron este jueves el convenio de colaboración que va a permitir acometer la humanización de la avenida Finisterre.

Los trabajos se espera que empiecen en el último trimestre de 2026 y que queden listos a principios de 2028.

Una vez completada la ejecución, el Concello de Carballo asumirá la titularidad de este tramo viario de la AC-552.

La inversión prevista asciende a 2 millones de euros, de los que 1,4 (el 70% del total) serán aportados por la Administración autonómica, mientras que los restantes 613.000 euros correrán a cargo de la entidad local.

Entre los compromisos asumidos por el Ayuntamiento figuran el de encargarse de la redacción del proyecto y de la licitación de las obras.

Juan Cagiao, ingeniero que redactó el anteproyecto, fue el encargado de exponer las líneas maestras de la intervención.

Apuntó así que entre sus objetivos figuran los de homogeneizar el tratamiento del tramo objeto de la actuación, alrededor de 710 metros comprendidos entre la calle Río Anllóns y la zona de A Revolta; mejorar la accesibilidad y la seguridad tanto para el tráfico rodado como para el tránsito peatonal; y ordenar el tráfico y el estacionamiento en función de las distintas anchuras disponibles.

En ese último caso se va a apostar por cambiar los aparcamientos en batería por otros en línea con el fin de ganar espacio para las aceras, cuya anchura quedará comprendida entre los 2,30 y los 5 metros.

Esta circunstancia redundará en la mejora del flujo peatonal, a la vez que permitirá reordenar las acometidas de los distintos servicios de saneamiento, pluviales, abastecimiento, telecomunicaciones, gas y alumbrado público. Todos ellos serán renovados.

El autor del anteproyecto destacó asimismo la apuesta por la incorporación de zonas verdes, parterres ajardinados y mobiliario urbano, con lo que también se verá mejorado el paisaje urbano.

De esta forma, recalcó el técnico, será una actuación de carácter integral por cuanto se incidirá sobre la calzada, cambiando el firme; sobre las aceras pavimentándolas y haciéndolas más accesibles; sobre los aparcamientos, modificando su disposición; sobre las zonas verdes; el mobiliario urbano; y los distintos servicios.

En cuanto a las secciones tipo, avanzó que serán alrededor de cinco. Tres de ellas de carácter más urbano, con aparcamientos a ambos lados, en uno solo o en ninguno, en función del espacio existente; y las otras dos de tipo periurbano con plazas de estacionamiento en uno de los márgenes o en ambos.

En relación a los plazos previstos señaló que la redacción del proyecto y los trámites de licitación de la obra se prolongarán durante el primer trimestre de 2026, por lo que está previsto que los trabajos comiencen en el último trimestre del próximo año y que finalicen en el primer trimestre de 2028.

Para entonces la avenida Finisterre experimentará, finalizó diciendo Juan Cagiao, una mejora exponencial en lo tocante a seguridad peatonal e índices de siniestralidad viaria; además de contar con espacios mucho más accesibles y funcionales; unas infraestructuras modernas y eficientes; y una mejora ambiental importante de la mano de las nuevas zonas verdes y de un sistema de drenaje sostenible.

La firma del convenio que hará posible acometer todas estas mejoras se llevó a cabo en un acto celebrado en Carballo, al que asistieron el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; la conselleira de Vivenda e Planifiicación de Infraestruturas, María Martínez Allegue; la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo; y miembros del gobierno y la corporación carballesa, encabezados por el alcalde, Daniel Pérez.

Con anterioridad a la firma, autoridades y asistentes recorrieron el tramo del paseo fluvial comprendido entre los puentes de las calles Luis Calvo y Fomento para ver el resultado de las obras de lucha contra las inundaciones.

"Non vén Evencio?"

Antes de empezar el recorrido tuvo lugar la anécdota de la jornada al preguntar Alfonso Rueda si no iba a asistir el exalcalde, Evencio Ferrero. Fue su sucesor el encargado de aclararle que Ferrero había dimitido tanto de alcalde como de concejal, detalle este último que el presidente de la Xunta dijo desconocer.

Una vez dentro de la carpa protocolaria, Daniel Pérez empezó su intervención agradeciendo la presencia de los representantes autonómicos y dando las gracias a la Xunta de Galicia por un convenio “que vai mellorar moito o acceso a nosa vila”.

Tras reconocer que se trata de una actuación muy demandada desde hace tiempo, se mostró convencido de que va a transformar la imagen de esa entrada a Carballo.

También incidió en que este tipo de convenios de colaboración entre administraciones son muy necesarios para mejorar la calidad de vida de los vecinos., por lo que reiteró el agradecimiento a la Xunta y se brindó para repetir esta colaboración en más ocasiones.

El regidor carballés finalizó diciendo que el proyecto de humanización de la avenida Finisterre “encaixa á perfección no modelo de mobilidade sostible e de cohexión entre barrios non que levamos tempo traballando para facer de Carballo un bo lugar para vivir”.

El presidente de la Xunta quiso empezar su intervención aprovechando para felicitar “personalmente” al nuevo alcalde de Carballo y agradecerle “que sexamos capaces de dar este exemplo de colaboración que vai permitir a transformación integral dun viario moi importante”.

En este sentido, Alfonso Rueda aseguró que siempre que hay entendimiento entre administraciones “as cousas poden ir máis rápidas”.

El mandatario autonómico enmarcó las obras de humanización de la avenida Finisterre dentro de la apuesta de la Xunta por mejorar las comunicaciones de la capital de Bergantiños y recordó que el Ejecutivo gallego va a construir la circunvalación carballesa, que dará salida directa desde el parque empresarial de Bértoa a las carreteras de Ordes y Santiago y reducirá el tráfico de vehículos pesados que se ven obligados a circular actualmente por el casco urbano.

La variante y la ampliación del polígono estarán listas en 2028

Alfonso Rueda aprovechó para recordar que esta misma semana el Consello da Xunta dio cuenta de la ampliación del parque empresarial de Bértoa, con el comienzo de la tramitación del proyecto de desarrollo urbanístico (PDU).

“Trátase do paso definitivo para ampliar nun 51% o polígono, no cal imos facer un investimento de máis de 20 millóns de euros para atender a demanda de chan industrial que existe nesta zona”, dijo.

También anunció que como respuesta a la petición que le trasladó el alcalde de Carballo, la Xunta va a intentar que las obras de ejecución de la variante de Carballo y de ampliación del parque empresarial vayan acompasadas, por lo que la previsión que barajan es que ambas actuaciones estén finalizadas a finales de 2028.