Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Carballo

Apertura del remodelado parque infantil de la Praza do Outeiro, dedicado a la naturaleza

Un gran carballo de seis metros de altura, atracción estelar para los más pequeños

Rosa Balsa Silveira
21/11/2025 21:57
El parque abrió este viernes
El parque abrió este viernes
Mar Casal

Carballo continúa reformando sus parques infantiles y convirtiéndolos en espacios temáticos. Tras dedicar al trolebús las instalaciones de Rego da Balsa y antes convertir las de O Chorís en un espacio dedicado al agua, ayer se inauguraba el remodelado parque de la Praza do Outeiro, en la zona de O Igrexario, dedicado a la naturaleza. 

Los niños no tardaron en disfrutar de las nuevas instalaciones, presididas por un gran carballo de seis metros de altura, en un parque concebido para trepar, saltar y balancearse. El alcalde, Daniel Pérez, junto a una amplia representación del gobierno local, además de muchas familias de la zona, acompañaron a los más pequeños en la apertura de las nuevas instalaciones.

 El gran carballo es el juego que más llamó la atención. Puede acoger simultáneamente a una veintena de niños de entre cuatro y catorce años. Está formado por una copa compuesta de ocho poliedros interconectados que albergan diferentes zonas de juego. Cuenta también con espacios de reunión, paneles lúdicos, estructuras de escalada, pasadizos y un tobogán-túnel de casi cuatro metros de altura. La estructura está fabricada en madera y cuenta con iluminación nocturna. Incorpora materiales naturales y un diseño que evoca un bosque en miniatura. Se trata de un espacio que refuerza la identidad de Carballo, pues también se complementará con los dos carballos naturales que ya crecen en la plaza. 

Te puede interesar

Río Anllóns a su paso por Carballo

Desactivada la prealerta por escasez moderada de agua en los ríos Anllóns y Grande
Rosa Balsa Silveira
Asamblea informativa, este viernes en el Casino

El PSOE pide al Concello carballés que catalogue el Casino como edificio protegido
Redacción
Belén Lendoiro, Daniel Pérez y Maica Ures, en la presentación de los asuntos del pleno

Carballo amplía de ochenta a cien las plazas de Xantar na Casa
Rosa Balsa Silveira
Carteles del Black Friday en una tienda de Carballo

El CCA Carballo se suma al Black Friday con descuentos en 24 comercios
Redacción