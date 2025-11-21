Apertura del remodelado parque infantil de la Praza do Outeiro, dedicado a la naturaleza

El parque abrió este viernes Mar Casal

Carballo continúa reformando sus parques infantiles y convirtiéndolos en espacios temáticos. Tras dedicar al trolebús las instalaciones de Rego da Balsa y antes convertir las de O Chorís en un espacio dedicado al agua, ayer se inauguraba el remodelado parque de la Praza do Outeiro, en la zona de O Igrexario, dedicado a la naturaleza.

Los niños no tardaron en disfrutar de las nuevas instalaciones, presididas por un gran carballo de seis metros de altura, en un parque concebido para trepar, saltar y balancearse. El alcalde, Daniel Pérez, junto a una amplia representación del gobierno local, además de muchas familias de la zona, acompañaron a los más pequeños en la apertura de las nuevas instalaciones.

El gran carballo es el juego que más llamó la atención. Puede acoger simultáneamente a una veintena de niños de entre cuatro y catorce años. Está formado por una copa compuesta de ocho poliedros interconectados que albergan diferentes zonas de juego. Cuenta también con espacios de reunión, paneles lúdicos, estructuras de escalada, pasadizos y un tobogán-túnel de casi cuatro metros de altura. La estructura está fabricada en madera y cuenta con iluminación nocturna. Incorpora materiales naturales y un diseño que evoca un bosque en miniatura. Se trata de un espacio que refuerza la identidad de Carballo, pues también se complementará con los dos carballos naturales que ya crecen en la plaza.