Carballo amplía de ochenta a cien las plazas de Xantar na Casa

Belén Lendoiro, Daniel Pérez y Maica Ures, en la presentación de los asuntos del pleno Mar Casal

Carballo celebra el lunes el pleno ordinario de noviembre, en el que se llevará a cabo la aprobación de un nuevo convenio con el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar relativo al programa Xantar na Casa, en el que se ampliarán de 80 a 100 las plazas disponibles. Se trata de un servicio que cuenta cada vez con más demanda, desde su puesta en marcha en 2009.

Este programa va dirigido a personas mayores de 60 años que tengan limitada su capacidad de autonomía personal y carezcan de red de apoyo, a dependientes que requieren ayuda para preparar los alimentos o personas que se encuentran en situación de exclusión social, con una evaluación técnica de los servicios sociales.

El coste actual del servicio es de 7,32 euros por día y persona. De esa cantidad, el Consorcio aporta el 46,66%; el beneficiario, el 26,67%; y el Concello el otro 26,67%, si bien el ente local también se hace cargo del porcentaje correspondiente al usuario en caso de necesidad.

El convenio recibirá luz verde en una sesión plenaria comenzará con la declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la violencia machista, que este año estará centrada en la violencia digital. El alcalde, Daniel Pérez; las concejalas de Servizos Sociais, Maica Ures, y Facenda, Belén Lendoiro, presentaron este viernes los asuntos del pleno en rueda de prensa.

Otro asunto que abordará la corporación será la aprobación de la segunda fase del POS+Adicional de la Diputación, del que le corresponden a Carballo un total de 614.156,29 euros. En el pleno anterior se acordó destinar una parte a gasto corriente y en esta sesión se propone destinar una partida de 299.587,46 euros a la ejecución del proyecto de abastecimiento a Vilar de Francos y As Pallas, con lo que en la parroquia de Artes quedarán sin servicio únicamente las viviendas situadas en los puntos más altos. El alcalde explicó que así se informo ya en el consello parroquial de Artes celebrado el pasado jueves.

En la sesión también se dará cuenta al pleno de la aceptación de las dedicaciones exclusivas por parte de la Alcaldía y de la concejalía de Deportes, Mocidade e Captación de recursos públicos. Asimismo, se informará de que el informe de morosidad refleja un descenso del período medio de pago a proveedores, que se sitúa en 24,09 días. En el apartado de mociones, el PSOE presentará una sobre la inclusión del edificio del Casino. En este punto está prevista la comparecencia de un representante de la Sociedade Cultural e Recreativa Bergantiños.