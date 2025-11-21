El PSOE pide al Concello carballés que catalogue el Casino como edificio protegido

Asamblea informativa, este viernes en el Casino Mar Casal

El grupo municipal del PSOE carballés defenderá en el pleno del lunes una moción a favor de la inclusión del Casino en el Catálogo de Protección del PXOM, una medida que garantizará la pervivencia del inmueble. Señala el PSOE que el Casino, que “forma parte del patrimonio cultural de todos los carballeses y carballesas”, cumple con los requisitos para su catalogación de acuerdo con la Lei do Patrimonio Cultural de Galicia, una norma que ampara a todas las construcciones civiles de uso comunitario que fueron levantadas antes de 1926 y existen al menos dos documentos que acreditan dicha antigüedad del inmueble del Casino.

El Casino celebra este viernes una asamblea abierta a toda la ciudadanía para informar de los pasos que se han dado en los últimos años para proteger el edificio. En este sentido, el PSOE señala que la continuidad del Casino cuenta con “el apoyo masivo” de los vecinos, tal y como se demostró “en momentos decisivos”, como cuando en solo un semana recaudaron 70.000 euros en una colecta pública para ejercer el derecho de retracto en la venta del inmueble a la actual propiedad. Así, “queda claro el interés social en proteger esta institución y la importancia de que continúe en su emplazamiento actual”, recoge el documento firmado por la portavoz socialista, María Carmen Vila.

El PSOE considera que, pese a que este proceso todavía está judicializado, no debe ser un impedimento para defender la posible desaparición del Casino, uno de los pocos edificios centenarios que permanecen en pie en Carballo. Recuerda el PSOE que ya en 2017 el plenos e posición a favor de preservar el Casino mediante una declaración institucional. Ahora el PSOE insta al gobierno a posicionarse de nuevo “del lado de la ciudadanía” aprobando la moción y, en consecuencia, tramitando la revisión del PXOM para catalogar el inmueble.