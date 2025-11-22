Alerta por un pequeño escape de gas en la calle Estrela

Los equipos trabajando en la zona buscando el origen del olor a gas M.N.

Los equipos de emergencias de Carballo cortaron el acceso a la calle Estrela sobre las 14.30 horas de este sábado tras recibir el aviso de olor a gas en la zona. Acudieron bomberos, Protección Civil, Policía Local y personal de la empresa de gas y de electricidad. Se detectaron pequeñas bolsas de gas propano en una de las canalizaciones principales, pero no fue preciso desalojar la zona y la empresa concesionaria solventó el problema.