Carballo y Montevideo firman un protocolo para colaborar en el intercambio de iniciativas culturales

Rabelino y Pérez, en el consistorio carballés Cedida

El alcalde de Carballo, Daniel Pérez, y el gerentes de Festejos y Espectáculos de la Intendencia de Montevideo (Uruguay), Eduardo Rabelino, acaban de firmar un protocolo de colaboración para el intercambio de iniciativas culturales. Por un lado, este acuerdo pretende intercambiar información regular sobre cuestiones de interés cultural; por otro lado, se busca la planificación de actividades y proyectos comunes que contribuyan a la difusión de ambas culturas, así como a estrechar los lazos históricos de hermandad.

El convenio se firmó en la Alcaldía en el marco de la visita institucional que está realizando estos días a Galicia el representante cultural de la Intendencia de Montevideo. Eduardo Rabelino tuvo la oportunidad de conversar sobre diferentes cuestiones con el alcalde y otros miembros del gobierno municipal, a la vez que firmó en el Libro de Honra del Concello.

En la reunión también se puso de manifiesto la importante huella de Carballo en la emigración a Uruguay y también la destacada presencia de uruguayos en el municipio, lo que refuerza la necesidad de impulsar relaciones de colaboración. Precisamente, en el marco del programa Novembro con Música, el próximo jueves está prevista la proyección del documental ‘Sempre en Galicia, voz e pensamento galeguista na emigración’, de Xan Leira, un homenaje al espacio radiofónico dirigido por el carballés Toni de Seárez. El programa ‘Sempre en Galicia' es un emblema de la cultura gallega promovida desde el exilio galleguista y republicano de Río de la Plata que, desde 1950, se levantó como un puente cultural radiofónico entre la diáspora americana y Galicia. Al finalizar la proyección habrá un coloquio a cargo del director Xan Leira y de Manuel Suárez.