Carballo avanza de forma unánime hacia la protección del Casino

El presidente del Casino, durante su intervención en el pleno Mar Casal

Carballo celebró este lunes su pleno ordinario de noviembre en el que el asunto principal era una moción del grupo socialista solicitando iniciar el expediente de modificación puntual del PXOM para incluir el Casino en su Catálogo de Bens Protexidos, una medida que garantizará la pervivencia del histórico inmueble. La moción fue aprobada por unanimidad de todos los grupos entre los aplausos del público presente. Ahora queda por delante un largo camino hasta llegar al visto bueno final de la Xunta, pero ya se ha dado un paso importante.

El presidente del Casino, Víctor Lourenzo, tomó la palabra al inicio de la sesión plenaria, haciendo uso del reglamento de participación ciudadana. "Precisamos dunha lei de memoria histórica carballesa", señaló Lourenzo en una intervención titulada 'Contra a amnesia colectiva'. El presidente de la entidad pidió que "procuremos xuntos dunha vez o máis mínimo resquicio para protexer o edificio do Casino", confiado en lograr la unanimidad de la corporación. Una unanimidad que llegó a la hora de votar, pese a las dudas iniciales mostradas por el PP.