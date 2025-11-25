Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

Clausurada la tercera edición de la Universidade Sénior de Carballo

El Fórum acogió el acto de entrega de los diplomas al centenar de participantes

Redacción
25/11/2025 22:26
Entrega de diplomas de la Universidad Sénior en Carballo
Entrega de diplomas de la Universidad Sénior en Carballo
Mar Casal
El Fórum Carballo acogió este martes el acto oficial de clausura de la tercera edición de la Universidade Sénior de la UDC. Los casi cien participantes en esta edición finalizaron las clases la semana pasada y recibieron sus diplomas en un concurrido acto. Previamente, los alumnos asistieron a una conferencia magistral impartida por la profesora Isabel Raposo Vidal bajo el título ‘Educación para la salud desde el ejercicio terapéutico’. 

El acto de clausura contó con la presencia de la directora de la Universidade Sénior, Matilde García Sánchez; así como de Susana Iglesias Antelo, adjunta a la dirección de la Universidade Sénior; el alcalde, Daniel Pérez; y la concejala de educación y Terceira Idade de Carballo Mar Eirís. 

Esta ha sido la tercera edición del Programa de Democratización do Coñecemento, impulsado por la Universidade Sénior de la Universidade de A Coruña y dirigido a mayores de 50 años de edad del municipio. Esta propuesta educativa, financiada por la Xunta y realizada en colaboración con el Concello carballés, se llevó a cabo en el Fórum durante los meses de octubre y noviembre

Tras la clausura oficial, a los participantes todavía les queda por delante una ultima actividad. Así, este miércoles disfrutarán de una jornada cultural en la ciudad de A Coruña, con visitas guiadas al Castro de Elviña y al Museo Arqueolóxico del castillo de San Antón, organizadas en turnos de mañana y tarde. 

La Universidade Sénior señala que con este programa reafirma su compromiso de acercar a formación universitaria a la ciudadanía mayor de Carballo, respondiendo a sus inquietudes y necesidades educativas desde la primera edición del Programa de Democratización do Coñecemento allá por el año 2018. 

