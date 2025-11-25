Mi cuenta

Diario de Ferrol

Carballo

Jornada formativa sobre el queso en Carballo de la mano del grupo TGT y Axober

La actividad se llevó a cabo en el Fórum e incluyó la elaboración en vivo de un producto

Redacción
25/11/2025 22:09
Elaboración en vivo de queso durante las jornadas
Elaboración en vivo de queso durante las jornadas
Mar Casal
El Fórum Carballo acogió este martes una jornada formativa en torno al queso impulsada por Axober con la colaboración del Concello y el grupo TGT. El alumnado de FP de Cocina en el Fórum recibió la visita del personal de TGT y las jornadas se llevaron a cabo por la tarde en horario de 17.00 a 20.00. En las mismas intervinieron Mario Sánchez y Jordi Arroyo, del departamento técnico de I+D del Grupo TGT y se contó con la colaboración especial del chef Miguel García Salvarredonda, docente especializado en cocina. 

Durante la jornada se habló sobre el nacimiento del queso, que fue por pura casualidad, sobre sus curiosidades más sorprendentes y su esencial papel la hostelería. También se enseñó a los participantes a aprender a identificar as características de los quesos más icónicos de nuestra gastronomía. La jornada concluyó con la elaboración en directo de un queso e incluyó probar varios productos. 

