La Costa da Morte se viste de morado para para alzar la voz colectiva contra la violencia hacia las mujeres

En Coristanco los actos incluyeron la actividad 'Tecendo recordos' en las que un grupo de mujeres compartieron vivencias y tejieron a la vez Mar Casal

Los distintos ayuntamientos de la comarca organizaron numerosas actividades para reivindicar y mostrar su rechazo ante la violencia hacia las mujeres con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género.

Hubo lecturas de manifiestos y propuestas culturales que emplearon la literatura, el teatro, el cine y la fotografía como vías para alzar la voz contra todo tipo de violencia que sufren las mujeres.

También fue una jornada de concienciación para los escolares, que participaron en obradoiros y otras actividades.

En municipios como Coristanco Muxía o Cee, incluso formaron parte de la lectura de sus propias reivindicaciones.

En Malpica, las víctimas fueron “recordadas con luz y no con silencio”. El Concello malpicán destacó que la igualdad comienza en las palabras, pero debe vivirse en el día a día, y subrayó la importancia de creer y apoyar a las víctimas, recordando que “o silencio é cómplice”.

En Carballo, la reivindicación comenzó ya en el pleno del lunes, con la lectura de una declaración institucional contra la violencia de género, a la que siguió ayer la lectura del manifiesto.

En Coristanco reclamaron que no quieren “ningunha cadeira máis baleira”, un símbolo de las ausencias que deja la violencia, y pusieron el foco en la prevención, y a través del mensaje ” non permitas que ninguén deteña o teu impulso” apelaron al derecho a vivir en libertad.

También tejieron una red que puso en valor el papel del grupo “Tecendo recordos, transformando vivencias”, mujeres que comparten experiencias mientras tejen, algo que también realizaron las asistentes al club de bordado de Camariñas.en la tarde del martes.

Muxía se iluminó violeta e invitó a sus habitantes a ponerse a prueba en el “Dálle unha volta”, para identificar mitos do amor.

En Cee, además de la lectura del manifiesto y la exposición de los zapatos rojos pintados por Apem, se presentó la obra “A voz silenciada”, de Guadalupe Vázquez Formoso, un libro lleno de silencios de dolor. “O medo non tiña voz, pero aprendeu a falar dentro de min”, recoge el texto, un reflejo de la realidad diaria de muchas mujeres. “O silencio tamén pesa, marca e constrúe biografías ocultas”, denuncian.

En Cabana, en la Casa del Pendón, también alzaron la voz mediante el arte en un evento en el que participaron la poeta cabanesa Matilde Vilaño, la psicóloga Teresa Vilanova, integrantes de la Asociación Íntegro y alumnado de la Escola Municipal de Teatro. La jornada se cerró con la actuación de Iria Estévez.

También hubo representaciones teatrales en distintos puntos de toda la Costa. La cultura volvió a ser, como durante todo el año, un elemento esencial para educar, conectar y concienciar de forma sutil pero profunda.

Corcubión mostró el trabajo de Isolda Comesaña, que durante la novena edición de las Residencias Paraíso desarrolló una investigación escénica que atraviesa el deseo, la divinidad, el privilegio y la venganza, partiendo de una cartografía del corazón y de la vulnerabilidad.

En Dumbría, tuvo lugar la jornada fotográfica “Xuntos e Xuntas contra a violencia”, en la que se invitó a la vecindad a participar activamente.

El cambio está en manos de las generaciones más jóvenes, que durante las últimos días han recibido formación para identificar comportamientos tóxicos y se han implicado activamente en el 25N, expresando sus propias miradas y aprendizajes.

En toda la comarca, los centros educativos sacaron al alumnado de las aulas para acercarlos a una realidad con la que conviven día a día, aunque a veces no sepan identificarla.

El futuro

“Sodes a semente do noso futuro, vós que aprendedes a identificar os bos tratos, a respetar e a levantar a voz ante as inxustizas”, expresó Mónica Cancela, técnica de cultura en Coristanco.

Además de los distintos talleres y manifiestos, en Vimianzo los alumnos hicieron entrega en los comercios de unas cajas que contenían un mensaje escrito por ellos mismos en una pulsera.

Bajo el lema “Abre os ollos”, la iniciativa tenía como objetivo que los mensajes llegasen a la ciudadanía y contribuyeran a crear conciencia sobre la necesidad de no permanecer inmóviles ante la violencia.

Cada gesto, por pequeño que parezca, ayuda a construir una sociedad más igualitaria y libre de violencia.

La jornada del 25N en la Costa da Morte no solo sirvió para visibilizar la violencia de género, sino también para recordar que la lucha contra esta lacra social requiere el compromiso de toda la sociedad.

Las actividades culturales, educativas y participativas demostraron que la igualdad y el respeto no son solo palabras, sino acciones que deben vivirse cada día.

Desde la implicación de los escolares hasta la participación de colectivos culturales y asociaciones, la comarca mostró que el cambio es posible cuando todos actúan de manera conjunta.

El 25 de noviembre se convirtió en una llamada colectiva a la reflexión, la educación y la acción.

La unión de toda la comarca en torno a esta causa demuestra que la violencia hacia las mujeres no tiene cabida en la sociedad.

Más actividades para los próximos días

Algunas localidades de la comarca continúan con su programación en torno al 25 de noviembre.

En Cerceda, la andaina prevista para este martes tuvo que suspenderse por mal tiempo, mientras que A Laracha mantiene la suya, que se celebrará este sábado a las 11:00 horas.

Además, en los colegios e institutos del municipio larachés seguirán realizándose actividades educativas hasta final de año.

En Carballo, este miércoles a las 19:00 horas, se presentan los libros Muñeca de papel y Juego de Roles, de la escritora local Ana M. Rey.

El jueves se celebrará un café debate sobre la violencia de género en el siglo XXI.

Por su parte, Zas continua con su programación con la narración oral “Vicio houbo sempre”, que se celebrará en el auditorio de Baio a las 20:00 horas del miércoles.