Carballo impulsa A Milagrosiña, un diploma para premiar la fe de sus devotos

Los sacerdotes en la presentación del diploma A Milagrosiña | Mar Casal EC

Coincidiendo con la fiesta de la Medalla Milagrosa, que se celebra hoy, los sacerdotes José García Gondar y Plácido Romero presentaron una nueva iniciativa destinada a los devotos: el Diploma del Peregrino Devoto de la Milagrosa, conocido como Milagrosiña.

El reconocimiento nace como un símil de otros diplomas de peregrinación, como la Compostela en Santiago o la Muxiana y la Fisterrana en la Costa da Morte. Quienes cumplan las condiciones establecidas por la Penitenciaría Apostólica y visiten la capilla podrán obtener la indulgencia plenaria.

El pasado 7 de septiembre se presentó también la placa traída desde Roma, procedente de la Basílica de Santa María la Mayor, con la que la capilla mantiene un vínculo de afinidad espiritual desde 2012.

Gracias a esta unión, los fieles pueden lucrar indulgencia plenaria en varias fechas señaladas: el 5 de agosto, fiesta de Santa María la Mayor; el 27 de noviembre, fiesta de la Medalla Milagrosa; el primer domingo de septiembre, día de la Milagrosa, todas las solemnidades litúrgicas de la Virgen María; una fecha al año elegida libremente por el devoto; y cada vez que se realice una peregrinación en grupo a la capilla.

Para obtener el Diploma de la Milagrosiña, los fieles deberán cumplir las condiciones habituales: confesión sacramental en los días previos, comunión eucarística, oración por las intenciones del papa y visita a la capilla, ya sea participando en la misa, en el rezo del Rosario o del Vía Crucis, o al menos recitando el Padrenuestro y el Credo.

Junto al diploma se entregarán también la medalla, el rosario y el devocionario de la Milagrosa. Asimismo, se abrirá un libro de registro de peregrinos para que los fieles puedan dejar constancia de su visita. El diploma se concibe como un testimonio del camino espiritual del devoto, un signo de amor a la Virgen de la Milagrosa y un recuerdo de su peregrinación.