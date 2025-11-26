La plaza de abastos de Carballo entra en el selecto grupo de la red de Mercados Excelentes de Galicia

El alcalde y el concejal de Feiras e Mercados, posando con los placeros ante el sello de Mercado Excelente Cedida

El mercado municipal de Carballo ha entrado a formar parte del selecto grupo de la red de Mercados Excelentes de Galicia, en el que tan solo figuran los de Tomiño, Vilagarcía de Arousa y Pontedeume. Se trata de un distintivo que identifica aquellas plazas de abastos que destacan por su modernidad, innovación y dinamización, a la vez que mantienen su autenticidad y la tradición que las caracteriza.

El edil de Feiras e Mercados, Ramón Varela, recogió el martes en Santiago el distintivo de Mercado Excelente. Este miércoles, acompañado por el alcalde, Daniel Pérez, hizo extensivo el premio a los placeros que desarrollan su actividad en el mercado carballés. Fue durante un acto en el que se colocó el emblema de Mercado Excelente en la entrada principal de la plaza y hubo una pequeña celebración. Ramón Varela agradeció el trabajo que llevan a cabo los concesionarios de los puestos para hacer posible la consecución del sello de Mercado Excelente y aludió a las oportunidades que se abren para el futuro, pero también a la necesidad de intensificar el trabajo para seguir mejorando los servicios a la ciudadanía.

“Temos un produto inmellorable e ofrecemos un trato moi próximo coa clientela, pero sempre hai que seguir mellorando”, indicó el concejal.

La consecución de este sello permite culminar un proceso iniciado en 2019 con la elaboración del estudio de diagnóstico para la mejora del mercado municipal, que establecía una serie de mejoras que se fueron ejecutando en los últimos años. Entre dichas mejoras figuran la adaptación del edificio a los requisitos de la red de Mercados Excelentes de Galicia, la aprobación de un nuevo reglamento de funcionamiento y la actualización de la ordenanza fiscal.

En 2023 se adjudicó el servicio de gerencia, conserjería y limpieza de las instalaciones, se habilitó una oficina de atención al público, se mejoró la señalización, además de colocar mobiliario en las zonas comunes.

Asimismo, el Concello puso en marcha el plan de gestión de residuos y un programa de dinamización, además de acciones de mentorización de los placeros. Posteriormente, en 2024 se formalizó un nuevo contrato de alquiler de la cafetería y se llevaron a cabo cuatro nuevas concesiones.

El Concello añade que en 2025 ha seguido la ampliación de servicios, con la creación de una sala de lactancia, la adecuación del aula de formación y la mejora del espacio multiusos de la primera planta. También se renovó la imagen exterior de los puestos mediante la colocación de vinilos.