Diario de Ferrol

Carballo

Ana Pontón ve un Carballo "a tope" de proyectos y con "un impulso renovado"

Sreunió con el nuevo alcalde para analizar las prioridades y proyectos del Concello

Redacción
27/11/2025 19:40
Pontón, de visita a la feria carballesa
Pontón, de visita a la feria carballesa
Mar Casal
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, realizó este jueves una visita institucional a Carballo, donde se reunió con el alcalde, Daniel Pérez, y realizó un recorrido por la feria, conversando con los vendedores, placeros y vecinos, a la que también se sumó el exregidor, Evencio Ferrero. “Vexo un Carballo a tope” y con un “impulso renovado”, señaló la líder del BNG. 

Pontón se reunió con el nuevo alcalde y el equipo de gobierno para analizar las prioridades y proyectos del Concello. Tras la misma, compareció ante los medios para poner en valor el trabajo de un ejecutivo local que “está a tope de proxectos para seguir transformando Carballo, para mellorar a vida das persoas e para seguir construíndo ese orgullo de ser de aquí”. Ana Pontón ve en el gobierno que lidera Daniel Pérez “un impulso renovado para seguir transformando Carballo”, con ideas e iniciativas que contribuyen a seguir haciendo de la localidad “un gran lugar para vivir”, tras una transición al frente de la alcaldía que calificó de “modélica”

La máxima responsable del BNG destacó las inversiones millonarias que se van a llevar a cabo en Carballo, "un concello que é un referente dos concellos do BNG, pola súa capacidade de transformar en positivo para gañar dinamismo social, para crear emprego e, en definitiva, para demostrar que temos un gran proxecto para que Carballo siga avanzando”, afirmó.

 En este marco, destacó la importancia de que todas las actuaciones previstas sean arropadas con la inversión de la Xunta. “Parécenos que hai cuestións que levan moito tempo retrasando o desenvolvemento desta zona que dependen da Xunta e que chegou o momento de que haxa un impulso decidido para estas actuacións”, aseveró.

 Pontón se refirió a proyectos como la circunvalación, señalando que es fundamental darle la capacidad necesaria para asumir todo el tráfico que supondrá la actividad del polígono una vez ampliado. Calificó de “irrisoria” y “sen ambición” la partida destinada en los presupuestos gallegos de 2026 para esta obra. Por ello, recordó que el BNG defenderá una enmienda en los presupuestos para que se dote a la variante con cinco millones de euros. 

La portavoz del BNG señaló también que reclamarán al Gobierno autonómico que asuma la ampliación del centro de salud, por lo que presentará una enmienda de dos millones de euros para que la obra sea una realidad. Pontón señaló que “non é de recibo” que Carballo, con más de 30.000 habitantes, tenga un único centro de salud que “é absolutamente escaso para as necesidades que ten a súa poboación”. La portavoz nacionalista dijo que “non valen escusas” cuando se trata de mejorar la sanidad pública y más concretamente la atención primaria.

