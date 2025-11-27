Bomberos comarcales de Galicia convocan una manifestación para el 4 de diciembre en Carballo

Fotografía de archivo de una reunión de los bomberos comarcales Diario de Bergantiños

Bomberos comarcales de Galicia han convocado una manifestación para el próximo jueves, día 4 de diciembre, en el municipio coruñés de Carballo para mostrar su repulsa por la "nefasta gestión" de la gerencia del Consorcio Provincial Containcendios de A Coruña, formado por la Diputación de A Coruña y la Xunta.

En un comunicado, han apuntado que lo que buscan es "mostrar la unión" de los bomberos comarcales. De esta forma, quieren trasladar a las gerencias de los consorcios y al director Xeral de Emerxencias e Interior que "no van a permitir" que "jueguen" con los puestos de trabajo aprobando unas bases "totalmente inadecuadas, sin fundamento e ilógicas desaprovechando y no valorando la experiencia profesional adquirida".

Asimismo, mostrarán su repulsa ante la gestión de la gerencia del consorcio de A Coruña que mantiene unas condiciones de trabajo "nefastas, incumplimientos del convenio firmado hace seis meses y la incapacidad para resolver los problemas del servicio en cuanto a la prevención de riegos laborales".

Entre otros asuntos, los bomberos también buscan urgir la contratación de las plazas acordadas en la desconvocatoria de huelga de febrero de 2024.