Carballo

Heridos graves un joven y una menor de edad tras sufrir un accidente en Carballo

El varón está ingresado en la UCI

Europa Press
27/11/2025 22:39
Centro médico de Carballo, donde fueron atendidas las víctimas inicialmente
Centro médico de Carballo, donde fueron atendidas las víctimas inicialmente
EC
Un hombre, de 28 años, y una menor de edad han resultado heridos graves en el municipio coruñés de Carballo tras sufrir un accidente del que se tratan de esclarecer las circunstancias.

Según fuentes conocedoras del suceso consultadas por Europa Press, los hechos se produjeron sobre las 14.00 horas de este jueves en la zona de Monte do Carme.

Por su parte, la central de emergencias recibió la alerta por los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que informaron de que movilizaban el helicóptero medicalizado con base en Santiago.

Ambas personas fueron trasladadas, en un primero momento, al PAC de la localidad, se desconoce si por familiares u otros particulares.

Una vez allí y tras ser atendidos por profesionales sanitarios, fueron trasladados al Chuac. El varón presenta diversos golpes y contusiones y está ingresado en la UCI con pronóstico grave.

Ahora, la Guardia Civil, en colaboración con la Policía Local, se hizo cargo de la investigación para exclarecer los hechos.

