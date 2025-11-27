Mi cuenta

Carballo

Reconocimiento para Espazo Nature en la Gala del Turismo de la Diputación Provincial

Una amplia representación de la Costa da Morte acudió al evento

Redacción
27/11/2025 22:28
Una amplia representación de la Costa da Morte posa con los responsables de Espazo Nature tras recoger el premio
Una amplia representación de la Costa da Morte posa con los responsables de Espazo Nature tras recoger el premio
Manuel Negreira
La Diputaciónde A Coruña reunió este jueves al sector turístico de la provincia en el Puerto de Oza-Marina Varadero (A Coruña) para la segunda edición de la Gala del Turismo, con el galardón a cinco proyectos y trayectorias, entre ellos para la carballesa Espazo Nature. 

El presidente provincial, Valentín González Formoso, destacó en el acto el papel del sector como motor del desarrollo económico y social de la provincia, especialmente en los municipios rurales. “El turismo no es un capricho ni un fenómeno pasajero, es una estrategia de futuro, capaz de generar empleo, estabilizar la población y revitalizar nuestros territorios”, señaló. “Los proyectos e iniciativas reconocidos representan un modelo turístico innovador, auténtico, de calidad y comprometido con nuestra tierra”, destacó Formoso. 

Por su parte, el vicepresidente y responsable del área de Turismo, Xosé Regueira, ha subrayado que la II Gala de Turismo es “una oportunidad para seguir impulsando un modelo turístico comprometido con el territorio, con la provincia en su conjunto y con su futuro”. “El éxito del turismo en la provincia no reside en copiar modelos ajenos, sino en potenciar lo que nos hace únicos y en apoyar tanto proyectos emergentes como trayectorias de toda la vida” .

En cuanto a los premios, el de Mejor Proyecto Turístico Emergente recayó en el Hotel Espazo Nature (Razo, Carballo). Se trata de un proyecto que, pese a su reciente creación, ya se ha consolidado como un referente gracias a su apuesta por un turismo basado en la naturaleza, el bienestar y la sostenibilidad. Laura Vázquez, fundadora del negocio junto a sus padres Luz Pardo y Antonio Vázquez y su hermana Ana, recogió el premio de manos de la diputada Avia Veira. 

La Costa da Morte tuvo una amplia representación en la gala, con los alcaldes de Cee, Muxía Dumbría, A Laracha, Vimianzo y Zas, así como una representación de la asociación turística Aptcm y de Axober.

El premio al Mejor Proyecto de Turismo Gastronómico y Enológico fue para A Artesa da Moza Crecha (Betanzos). El de Mejor Iniciativa en Innovación, Calidad y Sostenibilidad Turística, para Volta Montana, En la categoría de Mejor Iniciativa para Potenciar la Autenticidad del Territorio, recayó en Chichalovers, empresa que promueve la identidad y singularidad de la provincia mediante acciones culturales y turísticas que fortalecen las raíces y la memoria colectiva. Finalmente, el Premio a la Trayectoria Turística, otorgado a Carlos Rodríguez, profesor y secretario de la CENP-Escola de Turismo de A Coruña, distinguió su trayectoria profesional. 

